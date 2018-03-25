Ранее телеканал CNN сообщил, что идею поддержал Совет безопасности США, а британская газета The Times сообщила о готовности 20 европейских стран сделать то же самое.

В публикации Bloomberg сообщается, что "президент Дональд Трамп готовится выслать десятки российских дипломатов из США в ответ на отравление нервно-паралитическим ядом бывшего российского разведчика в Соединенном Королевстве". (Цитата по ТАСС.) Американское агентство полагает, что о данном шаге, "вероятно, будет объявлено в понедельник". Вместе с тем, не исключается, что решение Трампа "может быть не окончательным".

Собеседники заявили, что Трамп "готов действовать, но, прежде чем делать это, хочет быть уверен, что европейские союзники предпримут такие же шаги против России".

По данным The Times, к высылке российских дипломатов, "связанных со шпионской сетью Москвы", готовятся Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и еще до девяти других стран". Британская газета также утверждала, что "беспрецедентный раунд скоординированного выдворения" намечен на понедельник.

Ранее 23 российских дипломатов выслали из Великобритании, которая подозревает Москву в организации химической атаки в Солсбери, в результате чего были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. Британия объявила, что их отравили с использованием разработанного в СССР нервно-паралитического вещества "Новичок".

23 марта Евросоюз объявил о временном отзыве своего посла в России Маркуса Эдерера. В ЕС этот шаг сочли беспрецедентным, тогда как в Москве — обычной дипломатической мерой.

Любые попытки России наладить взаимодействие с Великобританией по "делу Скрипаля" не встречают взаимности, заявляют в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, "наши намерения и попытки на разных уровнях что-либо объяснить натыкаются на стену непонимания и стену нежелания слушать". В качестве подтверждения своих слов представитель Кремля обратил внимание на то, что "британский посол не приходит в МИД России, когда там сидят люди, готовые ответить на любые вопросы".

МИД РФ провел открытый брифинг для руководителей дипломатических миссий в Москве по "делу Скрипаля". Посол Великобритании на брифинге не присутствовал, посольство представляла дипломат более низкого ранга, напоминает "Интерфакс".

Песков также обратил внимание на абсурдность ситуации, при которой страны Запада проявляют солидарность с Лондоном, избегая прямых обвинений в адрес Москвы.