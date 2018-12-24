По данным агентства, представители России вступили в контакт с наследником Каддафи: Саиф аль-Ислам, "находясь в неизвестном месте", говорил с представителями РФ по видеосвязи после своего освобождения из тюрьмы, а в начале декабря встречался с заместителем главы российского МИДа Михаилом Богдановым. Через него Саиф аль-Ислам передал письмо, адресованное президенту России Владимиру Путину и российскому правительству: в письме он делился своим видением будущего Ливии и просил о политической поддержке.

Между тем отмечается, что частым гостем Москвы с 2016 года также является командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халиф Хафтар, у которого также есть президентские амбиции и которого, как считалось прежде, поддерживает Кремль. Кого из этих двоих теперь будут поддерживать российские власти, пока неизвестно.

На следующий год в Ливии назначены национальные выборы, в которых теоретически может принять участие в том числе и Каддафи-младший. При этом с 2011 года его разыскивает Международный уголовный суд, обвиняющий Саифа аль-Ислама в том числе в преступлениях против человечности. Напомним, сын Каддафи после смерти отца был схвачен повстанцами и передан под суд, где приговорен к смертной казни по делу о подавлении беспорядков в 2011 году. Однако впоследствии казнь была отменена, а в середине прошлого года Саифа аль-Ислама освободили по закону о всеобщей амнистии.

По словам дипломатов, Россия "спокойно налаживает связи со всеми конкурирующими фракциями", что дает ей возможность извлекать большую выгоду, нежели другие внешние игроки, которые поддерживают ту или иную сторону. "Запад сделал все возможное, чтобы погрузить эту страну в хаос. Теперь все стороны конфликта доверяют Москве", - говорит руководитель Института мировой экономики и международных отношений Александр Дынкин.

Подобную стратегию Россия выбрала в прошлом году: наряду с поддержкой Хафтара Москва "приложила немало усилий", чтобы наладить отношения с правительством, которое конкурирует с фельдмаршалом и пользуется поддержкой ООН. Подобные действия уже приносят определенные плоды: Россия ведет с Ливией переговоры о возобновлении контракта на строительство высокоскоростной железнодорожной линии от Бенгази до Сирта, который был приостановлен после смерти Каддафи. Кроме того, Ливия покупает у РФ миллион тонн пшеницы за $700 млн.

Также в стороне не остаются и российские энергетические интересы. В октябре на переговоры с "Газпромом" и "Татнефтью" в Москву по поводу возобновления ливийских проектов эпохи Каддафи приезжал глава Ливийской национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналла. По итогам переговоров "Роснефть" согласилась инвестировать в разведку и добычу в Ливии и покупать нефть.

Между тем ранее представители британской разведки сообщили премьер-министру Терезе Мэй, что Россия направила в Ливию свои военные ресурсы, чтобы дестабилизировать страны Европы через захват ключевых маршрутов, по которым в ЕС незаконно въезжают мигранты из Африки. Разведка опасается, что это может спровоцировать новый миграционный кризис в Европе.