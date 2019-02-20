Составители рейтинга исходили из того, что «стандартный запас наркотиков» на неделю включает в себя грамм амфетамина, грамм марихуаны, грамм кокаина и грамм опиоидов.

Стоимость «корзины греха» соотнесли со средним недельным доходом на душу населения. В рейтинг вошли 50 стран.

Первое место в рейтинге занял Люксембург, где при недельном доходе в 2191 доллар «корзина греха» стоит 197 долларов.

Литва оказалась на 39-м месте из 50. По подсчетам Bloomberg, «корзина греха» обойдется в Литве в 177 доллара при недельном доходе в 363 доллара.

В «корзину греха» для рейтинга Bloomberg входит марихуана, легализованная в ряде стран мира для медицинского или рекреационного использования. В Литве все упомянутые в рейтинге наркотики запрещены, кроме наркосодержащих лекарств по строгим рецептам.