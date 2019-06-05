DW направила в Deutsche Bank запрос с просьбой подтвердить эту информацию. На момент публикации новости ответа получено не было.
В соответствии с подписанным в 2016 году соглашением Венесуэла получила от Deutsche Bank кредит наличными на сумму 750 млн долларов, предоставив в качестве залога 20 тонн золота, поясняет Bloomberg. Его источники пояснили, что срок действия договора истекал в 2021 году, но так как Каракас не выплачивал проценты, он был расторгнут ранее.
Гуайдо попросил у Deutsche Bank 120 млн долларов
Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо попросил банк о выплате 120 млн долларов в качестве разницы цен на золото в момент заключения договора и в настоящий момент, отмечает далее Bloomberg. При этом Гуайдо указал, что деньги должны быть переведены на счет, к которому нет доступа у главы Венесуэлы Николаса Мадуро.
Это уже второй раз, когда режим Мадуро не может выполнить долговые обязательства. В марте 2019 года, Каракас не выплатил около 1,1 млрд долларов американскому банку Citigroup, в кредитном соглашении с которым в качестве залога также использовалось золото.
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