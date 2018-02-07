Как пояснил собеседник, одна из сделок с его зарубежными партнерами, которая должна была быть окончательно оформлена в ближайшие месяцы, теперь находится под угрозой срыва. Другой источник агентства констатировал значительный ущерб своей деловой репутации после опубликования "кремлевского доклада".

Накануне, 5 февраля, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не собирается давать зеркальный ответ на "кремлевский доклад", если это будет во вред стране. "Мы говорили и продолжаем говорить, что политический смысл происходящего может быть только один — это стремление Вашингтона "нажать" на Россию. Соответственно, мы не гонимся в этой ситуации за строгой зеркальностью и во вред себе действовать не будем", — заверил он.

Ранее Министерство финансов США включило в так называемый кремлевский доклад 210 человек, в том числе высших российских чиновников, крупных бизнесменов, глав госкомпаний. "Кремлевский доклад" стал исполнением принятого в начале августа 2017 года закона CAATSA. Кроме того, конгрессу была передана секретная часть доклада, куда вошли "менее высокопоставленные политики" и предприниматели РФ, а также были даны рекомендации по санкциям.

После публикации "кремлевского доклада", когда Минфин признал, что список олигархов был основан на рейтингах журнала Forbes, в конгрессе документ назвали "копипастом". Недовольство демократов вызвало то, что доклад не предполагает санкций за вмешательство в президентские выборы 2016 года.

Главе американского Минфина Стивену Мнучину на встрече с членами банковского комитета сената пришлось оправдываться: "Ни в коем случае не надо думать, что мы не введем санкции против людей из этого списка", — ответил министр на вопрос сенатора Роберта Менендеса о том, почему список не предусматривает санкций.

По словам помощника министра финансов по связям с общественностью Тони Сэйега, доклад был интерпретирован неверно. Несекретная часть доклада составлялась по открытым источникам, в том числе по сайтам, правительственным документам и сюжетам новостей, а часть, представленная конгрессу, была основана на секретных источниках.

Хотя ранее министр финансов США говорил, что секретная часть, где содержатся рекомендации по санкциям, должна быть раскрыта конгрессом, в сенате заявили, что публикация закрытой части не разрешена.

В эту секретную часть, которая содержит сотни страниц, вошли "менее высокопоставленные политики" и предприниматели РФ, не попавшие в опубликованное приложение "А" со 114 именами чиновников и приложение "B" с именами 96 олигархов. Кроме того, в секретной части содержится дополнительный перечень российских компаний, против которых должны быть введены санкции. Это компании, которые частично принадлежат государству.