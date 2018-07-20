Об этом Путин рассказал на встрече с послами РФ, которая прошла в Москве 19 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, присутствовавшие на этом мероприятии.

По данным СМИ, таким образом Путин надеется решить затянувшися конфликт на юго-востоке Украины. При этом стороны договорились не объявлять о подобном предложении публично, чтобы у Трампа было время над ним подумать.

В Белом доме информацию Blommberg о предполагаемом предложении Путина Трампу по Донбассу пока никак не прокомментировали. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил уклончиво, заявив, что "обсуждались несколько новых идей, над которыми будут работать".

По данным Bloomberg, предложение Путина, "видимо, содержит призыв провести под международной эгидой голосование жителей сепаратистских территорий об их статусе, сказали источники".

"Если слова Путина о реакции Трампа верны, это, видимо, указывает на более гибкий подход, чем тот, который США доныне демонстрируют по этому вопросу", - говорится в статье агентства, перевод которой публикует InoPressa.

Встреча Трампа и Путина прошла в Хельсинки 16 июля. После мероприятия Трамп заявил, что Украина была одной из тем, которая обсуждалась, но не уточнил подробности.