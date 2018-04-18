"По словам одного из них, Путин приказал чиновникам свернуть антиамериканскую риторику, — передают корреспонденты Илья Архипов и Евгения Письменная. — Решение Путина, по словам двух источников, объясняет, почему 16 апреля парламентарии в Госдуме неожиданно отложили принятие законопроекта, предусматривающего обширные контрсанкции против американских компаний".

Довольно ограниченный характер атак на объекты, предположительно связанные с химическим оружием в Сирии, в Кремле сочли хорошим знаком.

"Путин готов пойти на многочисленные существенные уступки, но это не должно выглядеть так, будто он проигрывает, — прокомментировал глава Центра политических технологий Игорь Бунин. — Он понимает, что Россия не может соперничать с Западом экономически, и он не планирует воевать с Западом".

"Хотя Трамп открыт для улучшения отношений, Конгресс и большая часть президентской администрации намерены поддерживать давление на страну, которую многие считают врагом Америки "номер один" после утверждений о вмешательстве Кремля в выборы в 2016 году. Дипломатический танец еще больше осложняют порой противоречивые сигналы из Белого дома", — отмечается в статье Bloomberg.

Тем не менее Кремль воздерживается от эскалации, пишет Bloomberg. "Еще до американских ударов по Сирии Кремль велел чиновникам быть умереннее с угрозами возмездием, — информирует агентство. — Посол России в Ливане, видимо, не понял, что имелось в виду. В интервью местному телеканалу, которое попало в заголовки газет по всему миру, он заявил, что Россия без колебаний будет сбивать ракеты и атакует любые платформы, с которых они запущены, если ее войска окажутся под угрозой. По словам одного чиновника, Кремль был в ярости".

Первоначальная эйфория по поводу неожиданной победы Трампа на выборах давно прошла. Российские чиновники убеждены, что президент США мало что может сделать, чтобы преодолеть, по их мнению, укоренившееся среди вашингтонского истеблишмента антироссийское предубеждение. "При этом официальные лица не теряют надежды на то, что Трамп может оказаться в силах остановить закручивание спирали, особенно после того, как в марте он поздравил Путина с переизбранием и поманил перспективой саммита в Белом доме", — пишут авторы статьи.