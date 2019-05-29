Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) разочарована в своей потенциальной преемнице Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) и сомневается, что та сможет вскоре сменить ее на посту главы правительства ФРГ. Об этом сообщает во вторник, 28 мая, агентство Bloomberg со ссылкой на неуказанных двух собеседников из окружения канцлера.
Annegret Kramp-Karrenbauer, Angela Merkel
© AFP / Scanpix

По их утверждениям, доверие Меркель к Крамп-Карренбауэр, которую немецкие СМИ часто называют сокращенно АКК, в последнее время существенно ослабло.

Это вызвано, кроме прочего, падением популярности ХДС в Германии, начавшимся с момента избрания АКК на пост председателя партии, а также плохим результатом христианских демократов на выборах в Европарламент.

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Сообщается, что руководство ХДС собирается 2 и 3 июня обсудить причины потерь этой партии на выборах в Европарламент. На этом собрании может состояться и "неприятная" личная встреча Меркель с АКК.

По информации Bloomberg, Крамп-Карренбауэр созвала это заседание без предварительной беседы с Меркель, чтобы дать ей понять, что пришла пора освободить место на посту главы правительства.

Сама Меркель неоднократно заявляла, что собирается остаться на посту канцлера ФРГ до истечения срока ее полномочий в 2021 году.

Во вторник Крамп-Карренбауэр была раскритикована СМИ за ее реакцию на видеоролик "Разрушение ХДС"видеоблогера Ризо, опубликованный в соцсети YouTube 18 мая.

В своем видеопослании Ризо обвинтл ХДС в углублении пропасти между богатыми и бедными, отсутствии борьбы с изменениями климата и в игнорировании военных преступлений, совершаемых США.

После публикации ролика лидер христианских демократов выступила с призывом регулировать политические высказывания в интернете.

Deutsche Welle
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