Bloomberg: Меркель разочарована своей преемницей Крамп-Карренбауэр

По их утверждениям, доверие Меркель к Крамп-Карренбауэр, которую немецкие СМИ часто называют сокращенно АКК, в последнее время существенно ослабло.

Это вызвано, кроме прочего, падением популярности ХДС в Германии, начавшимся с момента избрания АКК на пост председателя партии, а также плохим результатом христианских демократов на выборах в Европарламент.

Сообщается, что руководство ХДС собирается 2 и 3 июня обсудить причины потерь этой партии на выборах в Европарламент. На этом собрании может состояться и "неприятная" личная встреча Меркель с АКК.

По информации Bloomberg, Крамп-Карренбауэр созвала это заседание без предварительной беседы с Меркель, чтобы дать ей понять, что пришла пора освободить место на посту главы правительства.

Сама Меркель неоднократно заявляла, что собирается остаться на посту канцлера ФРГ до истечения срока ее полномочий в 2021 году.

Во вторник Крамп-Карренбауэр была раскритикована СМИ за ее реакцию на видеоролик "Разрушение ХДС"видеоблогера Ризо, опубликованный в соцсети YouTube 18 мая.

В своем видеопослании Ризо обвинтл ХДС в углублении пропасти между богатыми и бедными, отсутствии борьбы с изменениями климата и в игнорировании военных преступлений, совершаемых США.

После публикации ролика лидер христианских демократов выступила с призывом регулировать политические высказывания в интернете.