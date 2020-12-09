Хотя Байден хочет дистанцироваться от политики предшественника, эксперты и наблюдатели говорят, что он, скорее всего, продолжит агрессивный подход Трампа, пишет издание. Выбор кандидатов на высшие должности в новой администрации говорит о том, что экономические ограничения останутся важным инструментом внешней политики США.

Критики считают, что нынешняя администрация слишком грубо и неизбирательно применяла санкции, используя их в качестве универсального средства для решения любых внешнеполитических проблем. В результате они задевали не только врагов, но и друзей.

Хотя часто меры были эффективными, иногда казалось, что они были продиктованы скорее пиаром, нежели разумной экономической политикой, добавляют эксперты по санкциям. От команды Байдена ждут другого подхода. Одна из проблем заключается в том, что усиливать санкции и управлять ими без серьезного риска для американской экономики стало труднее из-за их обширности и сложности.

Бывший координатор Госдепартамента по вопросам санкций Дэниел Фрид считает, что администрация Байдена будет сокращать не сами санкции, а злоупотребление ими. Как пишет Bloomberg, особое внимание будет уделяться Китаю и России - в последней объектами санкций могут стать близкие к президенту Владимиру Путину олигархи.

По подсчетам юридической компании Gibson Dunn, с 2017 года администрация Трампа приняла более 3900 различных санкционных мер - примерно три раза в день. При других президентах США вводилось не более 700 санкций в год. Ограничения накладывались на компании, частных лиц и даже нефтяные танкеры, связанные с Ираном, Северной Кореей, Китаем, Венесуэлой и Россией.