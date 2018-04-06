Как стало известно агентству Bloomberg, фамилии российских олигархов, которые попадут под санкции, содержатся в закрытой части так называемого кремлевского доклада, опубликованного американскими властями в январе этого года.

Журналисты со ссылкой на источник в Белом доме отмечают, что точное количество человек, на которых в ближайшее время распространятся ограничительные меры Вашингтона, пока неизвестно. Но, предположительно, речь идет о 10 российских олигархах.

В свою очередь газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники пишет, что администрация резидента США Дональда Трампа объявит о новых санкциях против российских бизнесменов уже в пятницу, 6 апреля.

Введение санкций против олигархов было запланировано до отравления в Солсбери офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, говорится в статье. Вероятно, новые меры, вероятно, приведут к росту напряженности между Москвой и западными странами, отмечает издание.

По данным NBC, в составлении списка олигархов принимали участие американские разведслужбы. Источники телеканала указали, что перечень готовили в течение последних нескольких дней. Один из источников из числа бывших сотрудников разведки США отметил, что "некоторые из имен будут очень знакомыми".

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о расширении антироссийских санкций, подчеркнул, что никаких олигархов в стране нет. Они не покинули родину, их просто в Кремле именуют иначе.

Отвечая на вопрос, проинформировали ли олигархи президента РФ о том, что с некоторыми из них были проведены допросы представителями команды спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в предвыборную президентскую кампанию в США, пресс-секретарь Путина заявил, что "в России нету олигархов".

"Фразу "российские олигархи" считаю неуместной", — отметил Песков. Он предпочитает использовать термин "представители крупного бизнеса". "Мне неизвестно о какой-то информации, поступающей от представителей крупного российского бизнеса на этот счет", — заявил представитель Кремля.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на два высокопоставленных источника в Белом доме сообщил о том, что администрация Дональда Трампа в ближайшее время объявит о введении санкций против нескольких российских олигархов, связанных с Путиным.

По информации агентства Reuters, новые санкции могут стать "самыми агрессивными" за последнее время и будут направлены именно против российской бизнес-элиты. Этот шаг, который непосредственно коснется людей, близких к Путину, отражает желание Вашингтона, чтобы Россия понесла ответственность за вмешательство в выборы, отмечают журналисты.