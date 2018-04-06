Как стало известно агентству Bloomberg, фамилии российских олигархов, которые попадут под санкции, содержатся в закрытой части так называемого кремлевского доклада, опубликованного американскими властями в январе этого года.
Журналисты со ссылкой на источник в Белом доме отмечают, что точное количество человек, на которых в ближайшее время распространятся ограничительные меры Вашингтона, пока неизвестно. Но, предположительно, речь идет о 10 российских олигархах.
В свою очередь газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники пишет, что администрация резидента США Дональда Трампа объявит о новых санкциях против российских бизнесменов уже в пятницу, 6 апреля.
Введение санкций против олигархов было запланировано до отравления в Солсбери офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, говорится в статье. Вероятно, новые меры, вероятно, приведут к росту напряженности между Москвой и западными странами, отмечает издание.
По данным NBC, в составлении списка олигархов принимали участие американские разведслужбы. Источники телеканала указали, что перечень готовили в течение последних нескольких дней. Один из источников из числа бывших сотрудников разведки США отметил, что "некоторые из имен будут очень знакомыми".
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о расширении антироссийских санкций, подчеркнул, что никаких олигархов в стране нет. Они не покинули родину, их просто в Кремле именуют иначе.
Отвечая на вопрос, проинформировали ли олигархи президента РФ о том, что с некоторыми из них были проведены допросы представителями команды спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в предвыборную президентскую кампанию в США, пресс-секретарь Путина заявил, что "в России нету олигархов".
"Фразу "российские олигархи" считаю неуместной", — отметил Песков. Он предпочитает использовать термин "представители крупного бизнеса". "Мне неизвестно о какой-то информации, поступающей от представителей крупного российского бизнеса на этот счет", — заявил представитель Кремля.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на два высокопоставленных источника в Белом доме сообщил о том, что администрация Дональда Трампа в ближайшее время объявит о введении санкций против нескольких российских олигархов, связанных с Путиным.
По информации агентства Reuters, новые санкции могут стать "самыми агрессивными" за последнее время и будут направлены именно против российской бизнес-элиты. Этот шаг, который непосредственно коснется людей, близких к Путину, отражает желание Вашингтона, чтобы Россия понесла ответственность за вмешательство в выборы, отмечают журналисты.
Британская разведка утверждает, что "Новичок" произвели под Саратовом (2)
Британская разведка пришла к выводу, что яд " Новичок ",...
Bloomberg: до 10 российских олигархов, близких к Путину, попадут под новые санкции США (29)
Новые санкции США , под которые, по информации СМИ,...
Юлия Скрипаль: с каждым днем у меня прибавляется сил (171)
Полиция Лондона в четверг опубликовала первое...
Пресса Британии: спецслужбам удалось установить, где произвели "Новичок" (141)
Спецслужбам удалось установить место, где произвели "...
Страны Запада требуют наказания за применение химоружия в Сирии (51)
В первую годовщину химической атаки на сирийский город...
TOP новостей
Два бывших дипломата думают стать кандидатами в президенты (46)
О своем желании стать кандидатами в президенты заявили...
Фархат из "Амеророссии": Путин, Трамп, Джоли и почем домик у океана?
Кто из нас не мечтал о домике на берегу океана? Не...
Вы повредили знак и уехали: вас ждут большие неприятности
Что бы вы делали, если во время ДТП повредили светофор,...
Экономист удивлен, что зарплаты намерена повышать лишь половина компаний (1)
По данным разных исследований, половина литовских...
Желающие сэкономить должны поспешить: сколько в этом году будет стоить отдых (3)
Жители, планирующие летний отпуск за границей, должны...