Bloomberg: 108 млн китайцев попали под карантин из-за новой вспышки COVID-19

По его данным, ограничения введены в провинции Гирин (Цзилинь), где было зафиксировано 34 новых случая заболевания COVID-19. В провинции приостановлено автобусное и железнодорожное сообщение, закрыты школы, десятки тысяч человек помещены на карантин.

"Строгие меры привели в смятение многих местных жителей, которые думали, что худшая для страны часть эпидемии уже позади", - отмечает информагентство.

Власти Шуланя - одного из городов провинции - объявили в понедельник в китайской соцсети WeChat, что они предпримут строгие меры для сдерживания эпидемии. В частности, будут заблокированы все жилые комплексы в городе, где проживают люди с подтвержденным диагнозом "коронавирус" или с подозрением на него, передает "Интерфакс".

Только одному человеку из каждой семьи, проживающей в таких ЖК, будет разрешено покидать квартиру каждые два дня на два часа для того, чтобы купить самое необходимое.

Сообщение с городом Гирин было прекращено еще 13 мая: там также запретили собрания людей и прекратили работу общественных мест в закрытых помещениях - в том числе театров, интернет-кафе и бань, передавала газета The South China Morning Post. На тот момент заболевание было подтверждено у 21 жителя города. Вице-мэр Гай Дунпин назвал эту вспышку очень серьезной и сложной, а также отметил, что она несет риск дальнейшего распространения, пишет Forbes.

Те, кто выезжают из провинции Гирин, обязаны выдержать карантин до 14 дней после прибытия на место назначения. Работа сервисов доставки в основном приостановлена, а также запрещена продажа жаропонижающих в аптеках, чтобы люди не скрывали симптомы.

13 мая в город Гирин прибыл вице-премьер Сунь Чуньлань, который руководил борьбой с коронавирусом в Ухане. После этого были уволены пять чиновников, в том числе замглавы городской комиссии здравоохранения и руководитель департамента здравоохранения, а также местный секретарь коммунистической партии Китая.

Bloomberg отмечает, что в провинции Гирин было зафиксировано всего 127 случаев коронавируса. В то же время в провинции Хубэй, ставшей эпицентром первой волны распространения новой инфекции, зарегистрировали 68 тыс. случаев инфицирования.

Китайские чиновники не знают, откуда именно началось повторное распространение инфекции. Согласно одной из версий, граждане могли заразиться COVID-19 после контакта с теми, кто вернулся из России. Провинция Гирин на востоке граничит с российским Приморским краем.

Ранее в понедельник китайские власти сообщили, что в материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы семь новых случаев активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний и 18 бессимптомных больных. С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 633 человека, зарегистрировано 82 954 активных случая заражения, из них 1 704 ввезенных из-за границы.

В медучреждениях страны продолжают проходить курс лечения 82 человека, состояние восьми оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тыс. человек.

На китайских территориях вне материковой части за сутки зафиксировано три новых случая заражения, все - в Гонконге. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 540 случаев заболевания: в Гонконге - 1 055 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 440 (семь случаев смерти).

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано 4,74 млн заразившихся коронавирусом, из них 84 054 в Китае. Первое место по числу заболевших занимают США, там почти 1,5 млн заболевших и 89 564 жертвы. На втором месте Россия, где, по данным на 18 мая, зафиксировано 290 678 случаев заражения. 2 722 из них привели к смертельному исходу.