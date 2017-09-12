Блогера Лапшина освободили из азербайджанской тюрьмы

Адвокат уточнил, что вряд ли Лапшин будет депортирован из Азербайджана во вторник. Ранее Чернин говорил, что его клиент подал заявление об экстрадиции в Израиль.

В разговоре с агентством Интерфакс адвокат пояснил, что в Баку собирается прилететь мать его клиента, и именно с этим связана задержка в экстрадиции. По словам Чернина, блогер будет отправлен в Израиль "в течение одного-двух дней".

Статьи по теме: Алиев помиловал осужденного за поездку в Карабах блогера Лапшина

Накануне, 11 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании блогера Александра Лапшина, осужденного на три года за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями.

Согласно тексту документа, опубликованного на сайте главы государства в понедельник, решение вступило в силу со дня подписания.

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов сообщил агентству "АзерТадж", что накануне Лапшин пытался покончить с собой, однако тюремные надзиратели смогли предотвратить попытку суицида.

Блогера задержали в Минске в 16 декабря 2016 года по запросу Азербайджана. 7 февраля 2017 года, вопреки возражениям Москвы, он был экстрадирован в Баку.

Лапшин попал в "черный список" Азербайджана из-за того, что в 2011 и 2012 годах ездил в Карабах. Таким образом, посчитали в Баку, он нарушил положения законов "О государственной границе Азербайджанской республики" и "О паспортах".

Всего в "черный список" Азербайджана были включены 667 человек, в том числе известные художники, музыканты, журналисты, писатели, блогеры и политики, которые посетили Карабах без уведомления азербайджанских властей.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.

В 1994 году при посредничестве Москвы было подписано перемирие, положившее конец активным боевым действиям в регионе, но оставившее Карабах и окружающие его районы под контролем Армении.