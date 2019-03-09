Масштабное отключение электричества в Венесуэле продолжается вторые сутки. В столице страны Каракасе и прилегающих штатах в пятницу, 8 марта, электроснабжение удалось восстановить лишь на короткое время. Несколько линий метро обесточены, сбои наблюдаются в работе международного аэропорта Майкетии. Кроме того, перебои с электроснабжением нарушили работу телефонной связи и интернета.
Критическая ситуация наблюдается в тех клиниках, которые не обеспечены собственными электрогенераторами. По информации венесуэльского издания El Tiempo, с ноября 2018 по февраль 2019 года в больницах южноамериканской страны из-за последствий отключения электричества скончались 79 пациентов.
Власти сообщили о кибератаке на гидроэлектростанцию
Днем ранее национальная электрическая компания Венесуэлы (Corpoelec) назвала причиной перебоев с подачей электричества диверсию на крупнейшей гидроэлектростанции страны, расценив ситуацию как "часть электрической войны против государства". В тот же день глава Венесуэлы Николас Мадуро обвинил "американский империализм" в причастности к перебоям с электроснабжением в стране.Позднее венесуэльский министр связи и информации Хорхе Родригес заявил, что к отключению электричества привела кибератака на гидроэлектростанцию "Эль-Гури".
Член Сената США Марко Рубио подчеркнул, что отключение электричества "наносит катастрофический экономический ущерб в долгосрочном плане". "Блэкаут целиком уничтожил производство алюминия в стране в мгновение ока", - написал сенатор-республиканец в своем микроблоге Twitter.
Временный президент призвал к новым протестам
В свою очередь, временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо в своем микроблоге Twitter призвал выйти 9 марта на новые акции протеста против "узурпаторского, коррумпированного и неспособного режима, который привел страну во тьму".
Политический кризис
Венесуэла несколько месяцев переживает политический кризис. 22 января в стране начались массовые акции протеста - сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок. На следующий день председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.
Представители российского МИД заявили, что расценивают инцидент как попытку провокации. "США, похоже, стараются протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около наших границ, но и изнутри. Причем с задействованием сотрудников своего посольства", - цитирует представителя МИД РФ РИА "Новости". МИД РФ: Дипломат США имеет отношение к вооруженным силам "С учетом высочайшего внимания, которое в самих США после терактов 2001 года уделяется обеспечению безопасности на воздушном транспорте, он просто не мог не понимать, что мина в багаже - это очень серьезно. Значит, пошел на такой шаг сознательно", - подчеркнул представитель МИД РФ, отметив также, что американский дипломат, вовлеченный в инцидент, "имеет непосредственное отношение к вооруженным силам США". Посольство США извещено об инциденте. После изъятия у дипломата мины он смог беспрепятственно вылететь более поздним рейсом в Нью-Йорк. (1)
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