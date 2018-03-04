В Амстердаме и других городах Голландии благодаря необыкновенно холодной погоде замерзли каналы. Это позволило голландцам, которые когда-то были пионерами катания на коньках, вернуться к классическому развлечению.
Власти Амстердама временно запретили движение лодок и судов по каналам, чтобы не нарушать формирование льда. В последний раз кататься на коньках на каналах в Голландии можно было зимой 2012 года.
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