Напомним, компания Linstow Center Management, управляющая рижским торговым центром Alfa, попросила недавно открывший в там магазин бренда российского рэпера Тимати Black Star Wear изъять из продажи коллекцию одежды, связанную с тематикой армии России.
По словам Поленниковой, магазину ничего не пришлось делать — на тот момент весь товар с данной символикой уже был раскуплен. "В магазине все спокойно, его посещает много положительно настроенных людей. В том числе покупки делают и люди, не говорящие по-русски, и которым все нравится", — сказала она.
Поленникова также отметила, что коллекция, посвященная армии России, являлась лишь небольшой частью общего ассортимента Black Star Wear . "Эту одежду запустили в оборот один раз, в ограниченном количестве, это была соданная в сотрудничестве с предприятием "Армия России" коллекция", — пояснила представитель сети магазинов. При этом соответствующая надпись является названием фирмы, а не прямой отсылкой к армии как таковой, сказала она.
На вопрос, не было ли политического контекста у выставленных на продажу футболок с портретом президента РФ Владимира Путина, Поленникова ответила, что это было "приколом" — таким же, как тематика с армией США или марихуаной, встречающаяся на футболках других магазинов. "Продавцов таких вещей ведь никто не считает наркодилерами", — добавила Поленникова.
Отметим, что Служба госбезопасности Латвии считает открытие магазина Black Star в Риге соответствующим стремлению России пропагандировать ее геополитический курс и усилить влияние в других странах.
"Также СГБ обращает внимание, что учитывая проводимую Россией агрессивную внешнюю политику, имеющаяся в ассортименте магазина одежда, создающая впечатление причастности носящего ее человека к Вооруженным силам РФ, может привести к различным недоразумениям", — добавили в спецслужбе.
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