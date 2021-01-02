Впервые в истории цена биткоина превысила отметку в 31 тысячу долларов США. В субботу, 2 января, эта криптовалюта стоила 31 502 доллара, сообщило издание Bloomberg со ссылкой на данные нескольких торговых площадок.
В начале 2020 года биткоин стоил чуть более 7000 долларов. Его курс начал расти в марте на фоне новостей о пандемии коронавируса и падении цен на нефть и стал стремительно увеличиваться в конце октября, когда платежная служба Paypal объявила о готовности работать с криптовалютами и сообщила, что с 2021 года будет принимать их в качестве платежного средства, отмечает агентство AFP. В середине декабря курс биткоина преодолел отметку в 20 тысяч долларов, к которой в последний раз приблизился в 2017 году.
При этом некоторые эксперты считают, что в ближайшее время может произойти коррекция курса биткоина. Как сообщило американское деловое издание Forbes со ссылкой на аналитиков Token Metrics, биткоин может подешеветь до 14 тысяч долларов.
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