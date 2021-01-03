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Менее чем за год цена биткоина выросла почти в пять раз. Эксперты предрекают скорое падение курса этой криптовалюты.
Kriptovaliutų vertė
Kriptovaliutų vertė
© Shutterstock

Впервые в истории цена биткоина превысила отметку в 34 тысячи долларов США. Такой курс в воскресенье, 3 января, показывал сайт Coinmarketcap на основе данных 20 биржевых площадок, где торгуется криптовалюта. Это почти пятикратный рост за год - биткоин начинал 2020 год со стоиомости чуть более 7000 долларов.

Курс биткоина взлетел сразу на 12% в первый же торговый день 2 января - к вечеру он уже превысил отметку в 33 тысячу долларов.

Причины роста самой популярной криптовалюты

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Курс биткоина начал расти в марте на фоне новостей о пандемии коронавируса и падении цен на нефть и стал стремительно увеличиваться в конце октября, когда платежная служба Paypal объявила о готовности работать с криптовалютами и сообщила, что с 2021 года будет принимать их в качестве платежного средства, отмечает агентство AFP. В середине декабря курс биткоина преодолел отметку в 20 тысяч долларов, к которой в последний раз приблизился в 2017 году.

При этом некоторые эксперты считают, что в ближайшее время может произойти коррекция курса биткоина. Как сообщило американское деловое издание Forbes со ссылкой на аналитиков Token Metrics, биткоин может подешеветь до 14 тысяч долларов.

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Deutsche Welle

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