BioNTech и Pfizer начали экстренную регистрацию вакцины от COVID-19

Американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая BioNTechподали медицинскому регулятору Минздрава США (FDA) заявку для экстренной регистрации вакцины от коронавируса. Об этом сообщает BioNTech на своем сайте в пятницу, 20 ноября. Ожидается, что вакцина BNT162b2 будет доступна в США к середине - концу декабря.

We are submitting our first request for an #EUA in the U.S. for vaccine candidate #BNT162b2 against #covid19. We look forward to continuously providing data to various regulatory authorities as part of our rolling review process – including the @EMA_News. https://t.co/Lk7MTlwE5R pic.twitter.com/OjZ2IxiU3a — BioNTech SE (@BioNTech_Group) November 20, 2020

Регистрация в США является "важным шагом" на пути к обеспечению вакциной от SARS-CoV-2 жителей всего мира, заявил гендиректор Pfizer Альберт Бурла. Одновременно компании начали процесс подачи заявок в медицинские регуляторы Великобритании, Австралии, Канады, Японии и других стран, а также в Европейское медицинское агентство (European Medicines Agency, EMA). Pfizer и BioNTech заявили о готовности поставить вакцину "в течение нескольких часов" после получения допуска.

95-типроцентная эффективность вакцины Pfizer и BioNTech

В испытаниях вакцины BNT162b2 приняли участие около 43,5 тысячи человек, примерно половина из которых получила плацебо. При этом из 170 случаев заболевания COVID-19 среди участников только 8 приходятся на тех, кто не получил плацебо. В результате исследований была доказана 95-типроцентная эффективность препарата. Побочных эффектов до сих пор не замечено, но эксперты не исключают, что они могут проявиться в будущем.

В области разработки вакцины от COVID-19 определенных успехов также достигли американская компания Moderna, шведско-британский фармацевтический концерн AstraZeneca, компании Sanofi, Sinovac и Johnson & Johnson. В Китае и России уже проводится вакцинация разработанными в национальных лабораториях препаратами, однако пока нет исчерпывающих доказательств их эффективности.