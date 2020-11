BioNTech и Pfizer начали экстренную регистрацию вакцины от COVID-19

Американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая BioNTechподали медицинскому регулятору Минздрава США (FDA) заявку для экстренной регистрации вакцины от коронавируса. Об этом сообщает BioNTech на своем сайте в пятницу, 20 ноября. Ожидается, что вакцина BNT162b2 будет доступна в США к середине - концу декабря.

We are submitting our first request for an #EUA in the U.S. for vaccine candidate #BNT162b2 against #covid19. We look forward to continuously providing data to various regulatory authorities as part of our rolling review process – including the @EMA_News. https://t.co/Lk7MTlwE5R pic.twitter.com/OjZ2IxiU3a