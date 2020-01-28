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Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделяет 10 млн долларов США на борьбу с коронавирусом 2019-nCoV, вызывающим пневмонию. Половина этой суммы предназначена для Китая, говорится в заявлении организации, обнародованном в Twitter в понедельник, 27 января.
Billas Gatesas
Billas Gatesas
© AP / Scanpix

Фонд уже работает с рядом китайских организаций — как в частном, так и в общественном секторах. Деньги пойдут, в числе прочего, на мероприятия по выявлению заболевших, разработку методов лечения и вакцин.

Остальные 5 миллионов предназначены центрам по предотвращению заболеваний в государствах — участниках Африканского союза.

Они нацелены на расширение мер по борьбе с инфекцией, которые включают обследование предполагаемых зараженных, лабораторные исследования, а также уход за пациентами с выявленным заболеванием и их изоляцию.

США не рекомендуют своим гражданам посещать в Китай

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Стремительное распространение инфекции вызывает беспокойство стран за своих граждан. Так, Госдепартамент США призвал сограждан по возможности воздержаться от поездок в Китай. Канада ограничилась рекомендацией не ездить в провинцию Хубэй, с которой началось распространение легочного заболевания, вызываемого коронавирусом.

Малайзия запретила въезд туристам из этой провинции. Монголия в качестве меры предосторожности уже закрыла границу с Китаем. А власти Германии изучают возможности для эвакуации своих граждан из китайского города Ухань.

Десятки млн человек в мегаполисах Китая — под фактическим карантином


Вспышка нового типа вируса началась в конце 2019 года в китайской провинции Хубэй. Первые случаи заражения были связаны с оптовым рынком морепродуктов в Ухане, где продавались не только морские млекопитающие, но и летучие мыши, куры, кролики и змеи. По мнению китайских вирусологов, один из этих видов мог стать источником заражения. Рынок был закрыт 1 января.

По состоянию на 28 января заражение коронавирусом 2019-nCoV в Китае выявлено более чем у 4500 человек, а число скончавшихся превысило 100 человек. Пекин ограничил транспортное сообщение с рядом мегаполисов, фактически поместив под карантин более 56 млн человек.

Кроме того, случаи заболевания подтверждены в Гонконге, Макао, на Тайване, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Южной Корее и Японии. Заражения выявлены и в странах ЕС — Германии и Франции. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее отказалась объявлять в связи с новым коронавирусом чрезвычайное положение.

Deutsche Welle
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