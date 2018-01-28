Основатель компании Microsoft Билл Гейтс пожертвовал более 40 млн долларов некоммерческой организации GALVmed, занимающейся генетическими исследованиями и созданием вакцин для домашнего скота. Гейтс надеется, что там создадут корову, которая сможет давать в четыре раза больше молока, чем нынешние особи, передает Business Insider.

Миллиардер посетил Эдинбургский университет, специалисты которого будут работать над проектом. Деньги пойдут на создание "идеальной коровы", сочетающей в себе черты европейских и африканских особей - высокую производительность и выносливость в условиях жары, передает РИА "Новости".

"Эффективность работы на каждый затраченный доллар здесь очень высока. Мы можем получить корову, которая при той же живучести будет производить в четыре раза больше молока", - заявил Гейтс.

Ранее предприниматель предлагал создавать таких коров путем искусственного оплодотворения.

Билл Гейтс регулярно жертвует деньги на благотворительные и научные проекты.