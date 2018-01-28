Основатель компании Microsoft Билл Гейтс пожертвовал более 40 млн долларов некоммерческой организации GALVmed, занимающейся генетическими исследованиями и созданием вакцин для домашнего скота. Гейтс надеется, что там создадут корову, которая сможет давать в четыре раза больше молока, чем нынешние особи, передает Business Insider.
Karvės
© DELFI / Andrius Ufartas

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс пожертвовал более 40 млн долларов некоммерческой организации GALVmed, занимающейся генетическими исследованиями и созданием вакцин для домашнего скота. Гейтс надеется, что там создадут корову, которая сможет давать в четыре раза больше молока, чем нынешние особи, передает Business Insider.

Миллиардер посетил Эдинбургский университет, специалисты которого будут работать над проектом. Деньги пойдут на создание "идеальной коровы", сочетающей в себе черты европейских и африканских особей - высокую производительность и выносливость в условиях жары, передает РИА "Новости".

"Эффективность работы на каждый затраченный доллар здесь очень высока. Мы можем получить корову, которая при той же живучести будет производить в четыре раза больше молока", - заявил Гейтс.

Ранее предприниматель предлагал создавать таких коров путем искусственного оплодотворения.

Билл Гейтс регулярно жертвует деньги на благотворительные и научные проекты.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

WP: Трамп хочет рассекретить расследование о нем

В докладе комитета по разведке Палаты представителей...

Премьер Польши назвал Россию одной из главных угроз (28)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на...

Билл Гейтс пожертвовал 40 млн долларов на создание коровы с повышенными надоями (6)

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс пожертвовал более...

Скончался основатель Ikea Ингвар Кампрад (7)

В Швеции скончался основатель сети мебельных магазинов...

СМИ: Асад в беседе с Путиным просил С-400 и угрожал ударить по Израилю (46)

Президент Сирии Башар Асад заявил президенту России...

TOP новостей

Арабские авиакомпании ищут персонал в Литве (38)

Стюардов в Литве ищут не только европейские, но и...

Как Израиль привлекает людей: в Литве такая инициатива может напугать (28)

Молодые евреи с 1999 года могут бесплатно съездить в...

Консерватор предлагает запретить объявление рейтингов до конца второго тура выборов (48)

Депутат Союза отечества-Христианских демократов...

Вильнюсцы праздновали день рождения столицы в каунасских кафе (21)

В прошлом году Каунас подарил вильнюсцам по случаю дня...

После воскресенья погода ухудшится (3)

В выходные дни в Литве ожидаются осадки, туман, мокрый...