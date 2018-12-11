Удостоверение Министерства госбезопасности ГДР, обнаруженное в архиве бывшего районного управления "Штази" в Дрездене, "выдано майору Владимиру Путину (ему тогда было 33 года) 31 декабря 1985 года. На удостоверении стоит его подпись и печати о продлении каждые три месяца до конца 1989 года", указывает автор статьи в Bild Юрген Хельфрихт.
"До настоящего времени было совершенно неизвестно, что Путин, работавший в Дрездене до 1990 года в качестве агента КГБ, также имел удостоверение "Штази". Ведь в единственном документе (…), подтверждающем выдачу советским военнослужащим служебных удостоверений, Путин вообще не указан", — говорит руководитель дрезденского архива "Штази" Конрад Фельбер.
"Благодаря удостоверению "Штази" он мог без проблем посещать подразделения "Штази", — подчеркивает Фельбер. — Оно определенно помогало ему и в вербовке агентов. Так ему не приходилось разглашать, что он работает на КГБ".
"Неясным остается, почему прежде, чем вернуться в Москву в начале 1990 года, Путин сдал свое удостоверение вместо того, чтобы его уничтожить", — отмечает немецкое издание.
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