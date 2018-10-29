Bild: Меркель покинет пост председателя ХДС

Канцлер Германии Ангела Меркель не станет баллотироваться на пост председателя партии Христианско-демократического союза (ХДС). Об этом сообщает Bild.
Angela Merkel
© AFP / Scanpix

По данным издания, об этом Меркель заявила на заседании президиума партии.

Как отмечается, Меркель руководит партией с апреля 2000 года.

При этом, по словам источников, Меркель намерена остаться канцлером ФРГ.

Ранее сообщалось, что рейтинг блока политических партий ХДС/ХСС в Германии опустился до нового антирекорда.

Gazeta.ru
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