Bild: Меркель покинет пост председателя ХДС

По данным издания, об этом Меркель заявила на заседании президиума партии.
Как отмечается, Меркель руководит партией с апреля 2000 года.
При этом, по словам источников, Меркель намерена остаться канцлером ФРГ.
Ранее сообщалось, что рейтинг блока политических партий ХДС/ХСС в Германии опустился до нового антирекорда.
К редакции "Новой газеты" принесли клетки с овцами (4)
К зданию, где находится редакция «Новой газеты»,...
"Мы совершили ошибку": как Twitter просмотрел бомбы
В США задержали отправителя бомб, который послал...
Матвиенко обвинила Эстонию и Латвию в создании зон апартеида и сегрегации (6)
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко...
Загрязнение воздуха в Европе превышает нормы ЕС и ВОЗ (1)
Из-за загрязнения воздуха в 2015 году в Европе...
TOP новостей
Взять кредит будет проще: не будут наказывать за поиск лучшего варианта (3)
Со следующего года жители Литвы смогут некоторое...
Радующее окончание года: похлопотав, Рождество можно будет праздновать аж 9 дней (10)
Сочельник в этом году отмечается в понедельник вечером,...
Валентина Брио: архитектура Вильнюса сама рассказывает о нём – иди и читай (6)
Романтический, многослойный, особенный город, культура...
Первый снег показал, какие правила забыли водители (18)
За пару дней до официального сезона зимних шин часть...
Министр юстиции Литвы: завершается подготовка плана переноса Лукишкской тюрьмы (9)
Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс говорит, что...