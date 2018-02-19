По данным службы, Аликов погиб в Сирии еще в начале сентября 2017 года, а до этого воевал в Донбассе. Бумаги о его смерти журналистам передала его мать, похоронившая сына 20 сентября.

Человек, привезший тело Аликова в Североонежск, также передал женщине пять миллионов рублей. После похорон она добивается от российских властей официального признания участия сына в сирийской кампании, но пока безуспешно.

В военкомате Плесецка женщине ответили, что определить статус ее сына, а также то, как он оказался в Сирии, где был убит, "в настоящее время не представилось возможным".

Тем не менее документы, переданные женщиной, помогли журналистам установить примерную численность граждан РФ, погибших в сирийском конфликте в сентябре 2017 года. Так, по данным Русской службы BBC, речь может идти минимум о 54 бойцах.

При этом, как известно, власти РФ отправку бойцов в Сирию частным образом не признают. Министерство обороны России существование ЧВК Вагнера отрицает. По закону наемничество и частные армии в РФ запрещены. Попытки легализовать деятельность подобных компаний предпринимаются на протяжении уже нескольких лет, но пока ни к чему не привели.

BBC утверждает, что Аликов погиб в Сирии 2 сентября 2017 года. Это произошло вблизи города Тиас в провинции Хомс. Причиной смерти стало "сквозное огнестрельное ранение в брюшную полость". Когда именно россиянин прибыл в Сирию, неизвестно, но приблизительно — за два с половиной месяца до смерти. Загранпаспорт был выдан ему 16 июня 2017 года.

Также в распоряжении журналистов оказался жетон военного с личным номером М-3601 (отличается от стандартного, выданного Минобороны, меньшим количеством цифр). "Обязательство" о получении данного жетона датировано 19 мая 2017 года.

Кроме того, среди документов, переданных матерью погибшего, есть три справки, составленные сотрудниками государственного госпиталя Аль Скельбия в городе Хама. Одна из них — справка о смерти — получила номер 77.

При этом в октябре 2017 года агентство Reuters писало о гибели в Сирии не менее 131 гражданина РФ, упоминая жителя Краснодарского края Сергея Поддубного. Он погиб 28 сентября в том же городе Тиас. На справке о смерти Поддубного стоял номер 131.

Таким образом, отмечается BBC, только за сентябрь 2017 года в Сирии погибло как минимум 54 бойца ЧВК из России. Это больше, чем официальные цифры за все три с половиной года кампании: по данным Министерства обороны, потери личного состава Вооруженных сил России в ходе операции в Сирии составили 44 человека. Последним официально признанным погибшим стал летчик, майор гвардии Роман Филипов.

Также матери Аликова передали две медали — "За отвагу и мужество" и "За кровь и храбрость". Как уверяют журналисты BBC, обе награды принадлежат ЧВК Вагнера. На обеих стоит дата 1 сентября 2017 года. Однако, по мнению BBC, это может быть как ошибкой гравировщика, так и указанием на то, что погиб Аликов еще в конце августа, а к 2 сентября его тело смогли наконец забрать с поля боя.