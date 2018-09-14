Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. Британская полиция ранее показала их фотографии, но предположила, что имена, по которым они путешествовали и получали британскую визу, могут быть вымышленными.

Появившиеся в эфире RT люди похожи на людей на фото. Они утверждают, что это их настоящие имена, а на фотографиях точно они. О себе собеседники Симоньян рассказали немного: "предприниматели средней руки", занимаются услугами в области фитнеса и здоровья, часто путешествуют по Европе в личных и деловых целях.

Какую-либо причастность к отравлению Скрипалей они категорически отвергают. По их словам, они действительно были в указанные даты в Солсбери, но ездили туда исключительно в туристических целях, флакон духов (в котором, предположительно, перевезли отравляющее вещество) не возили, о Скрипалях ничего не слышали до недавнего времени, в ГРУ не работают. Себя они назвали жертвами чудовищного стечения обстоятельств. Однако некоторые детали их рассказа вызывают вопросы.

1. Странный туристический маршрут

"Там есть знаменитый собор. Солберецкий собор. Он знаменит во всей Европе и во всем мире. Он знаменит своим шпилем 123 метров в высоту. Он знаменит своими часами. Самыми первыми часами", — повторяют и Петров, и Боширов, будто цитируя энциклопедию.

Петров и Боширов говорят, что друзья давно советовали им посмотреть на этот собор. Четвертого марта (когда Скрипалей нашли отравленными) они приехали в Солсбери, посмотрели на собор, "сидели в парке, пили кофе, гуляли, наслаждались английской готикой". "Собор очень красивый, там много туристов, много русскоговорящих туристов", — говорит Боширов. На вопрос, были ли они у дома Скрипалей, Петров и Боширов не ответили уверенно. "Если бы мы знали, где находится дом Скрипалей! Может и проходили, может и не проходили".

Из новостей давно известно, где находится дом Скрипалей. Он расположен севернее вокзала, на который прибыли российские туристы. О том, что они были недалеко от него, свидетельствуют снимки с камеры видеонаблюдения на заправке, которые публиковала британская полиция — и Петров, и Боширов признали, что это именно они изображены на снимках.

Однако и автозаправка, и дом Скрипалей расположены совсем не в туристическом районе и далеко от всех достопримечательностей готического Солсбери. Более того, собор в Солсбери и дом Скрипалей находятся прямо в противоположных сторонах от здания вокзала.

Петров и Боширов оказались около дома Скрипалей как раз в то время, когда, вероятно, отравляющее вещество было нанесено на дверную ручку. По данным полиции, Сергей и Юлия Скрипаль впервые уехали из дома около 9:00, вернулись около 11:00, пробыли дома около полутора часов и примерно в 13:00-13:30 вышли из дома. Около 16:15 их нашли без сознания. Петрова и Боширова видели в 11:58 в трехстах метрах от дома Скрипалей.

Боширов и Петров также упоминают, что "гуляли в парке". Названия парка они не называют, но недалеко от собора расположен парк имени королевы Елизаветы, именно там позже двое британцев нашли флакон из-под духов с "Новичком".

Хотя Петров и Боширов и называют себя предпринимателями, они особо подчеркивали, что их поездка — чисто туристическая, они, с их слов, приехали в Лондон "оторваться". Газета Telegraph несколько дней назад писала, что оба обратились за бизнес-визой.

2. Неустойчивая погода

Из расследования британской полиции известно, что Петров и Боширов ездили в Солсбери дважды, 3 и 4 марта. По предположению британской полиции, поездка 3 марта была "разведывательной миссией" перед основной операцией.

Для туристов, которые приехали в Англию на три дня и снимают дешевый отель стоимостью 50 фунтов за номер в сутки, тратить целых два дня на не самый известный туристический объект в окрестностях Лондона и более 150 фунтов на билеты туда, необычно. Однако, как объяснили Петров и Боширов, они просто очень сильно хотели посмотреть на собор.

Поэтому 3 марта они приехали в Солсбери, но неожиданно обнаружили, что город "завален снегом". "Пытались погулять по городу, но так как город был полностью завален снегом, нас хватило ровно на полчаса. Мы все промокли", — объясняет Петров. "Ни одно СМИ не показывает, что в этот день 3-го числа в этом городе был коллапс, снежный коллапс. Там невозможно было пройти никуда, мы вымокли", — вторит ему Боширов. Поэтому они приехали второй раз — "решили завершить это дело 4-го числа".

В Англии действительно был "снежный коллапс", но в другие даты. Первый шторм, получивший название "Зверь с востока", пришелся на конец февраля и действительно в некоторых частях страны начались транспортные проблемы (что не редкость для Британии). Второй шторм, названный именем "Эмма", прошелся по Англии 1 и 2 марта, о чем сохранились упоминания в том числе и в прессе Солсбери.

Как писали СМИ, днем 3 марта, когда россияне добрались до Солсбери, шторм "Эмма" покинул Британские острова и Ирландию, а снегопад уже закончился. В городе лежал снег, но его начали расчищать, и центральные улицы уже не были похожи на "снежную жижу".

3. Петров и Боширов не помнят, как выходили из аэропорта Гатвика

В числе фотографий, которые публиковала британская полиция — съемки того, как Петров и Боширов идут по отдельности по коридорам аэропорта Гатвик. "Эта картинка озадачила весь мир, — говорит Симоньян, показывая снимки. — Вы выходите через один и тот же гейт по отдельности в одну и ту же минуту". Российские СМИ даже утверждали, что эти фотографии, похоже, подделаны — ведь не могут же они идти по одному и тому же коридору в одно и то же, с точностью до секунды, время.

"Это у них надо спросить, как так получилось", — смеются в ответ Петров и Боширов. По их словам, они всегда проходят вместе по всем коридорам и никогда не делают этого по отдельности. "Даже через одного таможенника полицейского, один проходит, другой ждет, мы всегда вместе. Надо у них спросить, как у нас получилось пройти по раздельности", — говорит Боширов. "То, что вместе проходим — у меня чуть посильнее с английским языком, мы всегда проходим вместе. Если б мы еще помнили", — вторит Петров.

Фотографии действительно сделаны в одно время. Но они сделаны в разных местах, разными камерами — это можно понять, сравнив угол съемки с камер и отличия на стенах коридоров, которые видны около пометки "Пауза". Так, на фото с Бошировым в правом нижнем углу виден красный треугольник, а на фото с Петровым его нет. В левом нижнем углу на фото с Бошировым отсутствует темное пятно на стене, которое есть на фото с Петровым.

Если присмотреться к фотографиям, можно обратить внимание, что на металлических конструкциях, расположенных вдоль стен, установлены синие знаки с белыми стрелками — это турникеты. В аэропорту Гатвик, куда, по версии британского следствия, прилетели россияне, такие турникеты установлены на выходе с таможенного контроля в зал прилетов. Их несколько в ряд, они стоят очень близко друг к другу — для двух пассажиров, путешествующих вместе, пройти одновременно через два соседних турникета не составит проблемы.

Полиция Британии также поясняла, что эти фотографии сделаны на выходе из зоны международных прилетов на разных турникетах. Однако Боширов и Петров утверждают, что такого просто не могло быть.

4. Предприниматели без предпринимательства

Петров и Боширов рассказывают о себе немного. По их словам, они "предприниматели средней руки". "Вкратце: это фитнес-индустрия. То, что касается спортивного питания, витаминов, микроэлементов". Подробности, по их словам, они не хотят раскрывать, потому что это поставит под угрозу широкий круг их партнеров и знакомых.

Они часто летали в Европу, "в основном, в Швейцарию". Там они и вели переговоры, и просто путешествовали. Однако в российском госреестре юридических лиц нет компании, в которой владельцами или управленцами были бы Петров и Боширов. В ЕГРЮЛе нет ни одного юрлица, зарегистрированного на человека по имени Руслан Боширов. Среди действующих и недействующих юрлиц встречается только "Руслан Баширов". Но ни на одного из Башировых не зарегистрирована компания, которая занимается фитнесом.

"Александр Петров" — очень распространенное сочетание фамилии и имени, и найти конкретного фитнес-тренера с такими инициалами непросто.

5. Петров и Боширов утверждают, что ничего не знали о деле Скрипалей

"Я вообще не слышал о Скрипалях до этой ситуации. Когда начался вот этот кошмар с нами, я не слышал эту фамилию, не знал ничего про них", — рассказывает Боширов. Сейчас они говорят, что им очень страшно и неприятно, что их фамилия звучит во всех СМИ.

Однако за новостями, судя по всему, они все-таки следили и раньше. Так, они рассказали, что читали телеграм-канал Маргариты Симоньян, и, в частности, откликнулись на ее призыв там. До обнаружения Боширова и Петрова в телеграме Симоньян было 17 упоминаний фамилии Скрипаль.

Кроме того, Боширов и Петров прекрасно знают, что политик Дмитрий Гудков пообещал вознаграждение тем, кто предоставит о них данные. По их словам, до того, как Путин попросил их выступить в СМИ, они собирались записать видеообращение и выложить его в интернете, попросив всех оставить их в покое. "Просто хочется, чтобы нас оставили в покое. Вся эта ситуация — фантастичное фатальное совпадение. В чем наша вина? " — вопрошает Боширов.