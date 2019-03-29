Как сообщает пресс-служба корпорации, извинения связаны со статьей, в которой говорилось, что за продление встречи Порошенко и Трампа в июне 2017 года якобы было заплачено 400 тысяч долларов. Согласно публикации, деньги могли быть перечислены бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну. Сообщения о передаче денег за продление встречи оказались ложными.
Дело слушалось в Высоком суде Лондона, на процессе присутствовали представители Би-би-си. "Поскольку Высокий суд установил, что это утверждение (о плате за продление встречи) было представлено в изложенном выше ключе, мы рады признать, что утверждение было неверным", — заявил юрист Би-би-си в суде.
"Мы приносим извинения господину Порошенко за какой-либо причиненный ущерб и готовы возместить ему убытки, судебные издержки; мы также приняли участие в совместном заявлении на открытом судебном заседании", — продолжил он.
Статья о встрече Порошенко и Трампа была опубликована в мае прошлого года. Сейчас она удалена с ресурсов Би-би-си.
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