Основатель компании Amazon Джефф Безос, занимающий сейчас первую строчку в списке богатейших людей мира по версии издания Forbes, объявил, что выделит 10 миллиардов долларов США на борьбу с изменением климата. Он заявил об этом в понедельник, 17 февраля, в социальной сети Instagram, где также сообщил о создании экологического фонда под названием Bezos Earth Fund.
Целью фонда станет финансирование "ученых, активистов, неправительственных организаций", а также поддержка "любых усилий, которые дают реальную возможность помочь сохранить и защитить природу". "Мы можем спасти Землю", - подчеркнул глава Amazon, уточнив, что летом его фонд начнет выделение грантов.
Скандал вокруг Безоса
В январе вокруг Безоса разразился скандал после публикации The Guardian, обвинившей наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в том, что тот отправил главе Amazon вредоносный видеофайл, при помощи которого его телефон был взломан.
Это произошло в мае 2018 года. Через несколько часов после взлома с него было скачано огромное количество информации. Впоследствии, через несколько месяцев, часть этой информации, в частности, сообщения Безоса и его фотографии с любовницей, были опубликованы в американском таблоиде National Enquirer.
The Guardian предполагает, что материалы могли попасть в таблоид в качестве мести, после того как принадлежащая Безосу газета The Washington Post активно освещала убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. В организации этого убийства многие официальные лица, включая представителей ООН, подозревают Мухаммеда бен Сальмана.
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