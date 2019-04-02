В понедельник Палата общин отвергла все четыре варианта дальнейших действий, предложенных самими депутатами: ни более тесная интеграция с ЕС, чем предлагает правительство Терезы Мэй, ни идея второго референдума не получили большинства.

Самому компромиссному из четырех предложений - о таможенном союзе с ЕС - не хватило до относительного большинства совсем немного: четырех голосов. За него голосовали 273 депутата, против - 276.

В Палате общин 639 голосующих депутатов.

Вот суть четырех предложений, которые были вынесены на голосование:

1. Таможенный союз с Евросоюзом (273 "за", 276 "против"). Предложение закрепить на законодательном уровне таможенный союз с Европой при любом варианте Brexit. Не решает проблемы соглашения о разводе, поскольку касается не расставания, а будущих отношений, которые ЕС не намерен обсуждать, пока Британия не выйдет из него.

2. Единый рынок (261-282). Этот вариант подразумевал сохранение членства в едином европейском рынке и таможенном союзе, то есть, сохранение теснейших экономических связей с ЕС. Опять же, касается не развода, а будущих отношений. Очень не нравится сторонникам "чистого Brexit", поскольку не отменяет свободу передвижения граждан ЕС, сохраняет платежи в казну ЕС и вынуждает Британию следовать правилам, в установлении которых она не принимает участия.

3. Второй референдум (280-292). В этом варианте постановления о втором референдуме предлагалось запретить ратификацию в парламенте любого соглашения о выходе из ЕС, пока - и если - оно не будет одобрено на референдуме. Примечательно, что в этом проекте его авторы не стали упоминать возможность отмены Brexit на этом референдуме.

4. Отказ от Brexit без соглашения (191 - 292). Суть такова: если ко дню "Brexit соглашение о выходе не будет одобрено, а ЕС откажется дать новую отсрочку, то правительство должно будет просить согласия парламента на выход без соглашения, а если не получит его - отозвать заявление о выходе из ЕС.

Теперь правительство, возможно, в четвертый раз попытается внести на голосование в Палату общин трижды отвергнутый ею проект соглашения о выходе, который составили кабинет Терезы Мэй и Брюссель.

Министр по делам выхода из Европейского союза Стивен Баркли после оглашения результатов голосования объявил, что кабинет соберется утром во вторник и решит, что делать.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин в своей речи по итогам голосования предложил в среду еще раз попробовать найти компромисс.

"Напоминаю, что соглашение премьер-министра было трижды отвергнуто огромным большинством. Один из сегодняшних вариантов был отвергнут с очень небольшой разницей голосов. Раз уж премьер-министру даются три попытки, то предлагаю, чтобы и парламенту был дан шанс еще раз обсудить варианты, которые были предложены нам сегодня", - сказал Корбин.

"Моя партия отказывается идти на компромисс"



Сразу после голосования еще один депутат демонстративно вышел из Консервативной партии.

"Я сделал все, чтобы найти компромисс, чтобы вывести нашу страну из Европейского союза, сохраняя при этом нашу экономическую мощь [...] Я проиграл. Проиграл в основном потому, что моя партия отказывается идти на компромиссы. Поэтому очень сожалею, но я больше не могу оставаться депутатом от этой партии", - сказал дрожащим от волнения голосом Ник Боулс, депутат с 2010 года и соавтор предложения о сохранении членства Британии в едином рынке.

Ранее из фракции Консервативной партии ушли трое депутатов-сторонников Евросоюза. Они с восемью раскольниками-лейбористами сформировали в парламенте Независимую группу и намерены создать партию.

Лидеры стран ЕС 10 апреля соберутся на экстренный саммит, чтобы решить, что делать с Британией. К этому дню Лондон должен предоставить ЕС убедительный план дальнейших действий. В противном случае ЕС грозит не дать Британии новую отсрочку Brexit, и 12 апреля страна может "выпасть" из Евросоюза без урегулированных отношений.

Британская пресса все выходные и понедельник была полна "утечек" о том, что премьер-министр Тереза Мэй может в ближайшие дни объявить внеочередные выборы. Они стали бы альтернативой и мягким вариантам Brexit, и второму референдуму - предложений, против которых последовательно выступала Мэй. При этом Британии понадобится долгая отсрочка.