"Я призываю и президента, и его команду, и Верховную Раду, наконец, разработать закон, который регулирует все отношения с Российской Федерацией, как со страной агрессором", - сказал Вакарчук
По его словам, необходимо сформировать целостную украинскую политику в отношении России, без двойных стандартов.
"У нас везде двойные стандарты. Мы не понимаем, торговать можно или нет (с РФ - ред), ездить на концерты можно или нет, надо или не надо - и это вопрос не просто общественной дискуссии. Парламент, президент и правительство должны взять на себя ответственность и выработать четкую политику Украины в отношении России, без двойных стандартов", - подчеркнул он.
16 мая Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду.
24 мая "Голос" опубликовал 10 требований к кандидатам в нардепы, по которым будет формироваться избирательный список для участия в парламентских выборах.
28 мая Вакарчук заявил, что его новая партия "Голос" не будет объединяться с другими политическими партиями.
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