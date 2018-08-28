Рядом с крайне правыми протестуют левые активисты, обвиняющие своих оппонентов в попытке заработать политический капитал на убийстве.

Немецкие власти призвали обе стороны конфликта к спокойствию и предостерегли от самосуда.

Полиция предупредила участников протестов в масках, которые начали собирать камни, что фиксирует их действия на камеру.

В какой-то момент в разгар стычек полиция пустила в ход водомет. В больницу с травмами попали несколько человек.

Ранее власти сообщили, что расследуют якобы имевшие место нападения на граждан Афганистана, Сирии и Болгарии во время беспорядков в воскресенье.

По некоторым данным, ультраправые активисты гонялись по улицам за иностранцами, и полиция обратилась с призывом к очевидцам событий предоставить видеозаписи или фотографии таких нападений.

Что же произошло в воскресенье?

Пока не ясно, что спровоцировало драку, закончившуюся поножовщиной в 03:15 утра в воскресенье. Все это происходило во время уличного фестиваля, который позже был отменен.

Жертвой нападения стал 35-летний плотник, который скончался от ран в больнице.

По словам полиции, серьезно пострадали еще два немца в возрасте 33 и 38 лет.

Стражи порядка задержали 23-летнего гражданина Сирии и 22-летнего иракца.

Власти отрицают распространившиеся в соцсетях слухи о том, что причиной драки стали сексуальные домогательства к женщине.

Как начались протесты?

По данным агентства Франс пресс, около 100 человек устроили в воскресенье первый митинг, который закончился мирно.

Однако позже уже около 800 человек собралось у памятника Карлу Марксу, установленному в центре Хемница.

Памятник был установлен еще в советские времена, когда Хемниц назывался Карл-Маркс-Штадтом и был образцово-показательным социалистическим городом ГДР.

Крупная демонстрация разъяренных людей, судя по всему, застала полицию врасплох.

Участники немецкого правопопулистского движения ПЕГИДА, выступающего против исламизации Европы, призвали устроить в понедельник днем новую демонстрацию, а депутат Бундестага и лидер молодежного крыла правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер написал в своем "Твиттере": "если государство больше не защищает своих граждан, то люди выходят на улицы и защищаются сами. Это проще простого!"

"Сегодня это наш гражданский долг — остановить смертельную иммиграцию ножей, — добавил он, намекая на приток в страну иммигрантов, наблюдающийся в последние годы. — Жертвой мог стать и ваш отец, сын или брат!"

По мере того, как к вечеру понедельника все больше цветов и свечей стало появляться на месте убийства, у памятника Карлу Марксу собрались участники крайне правых и антинацистских демонстраций.

Среди правых были замечены нацистские приветствия и плакаты с антииммигрансткими лозунгами.

В центре города собрались также толпы людей, не примыкавших к левым или правым демонстрациям.

Что говорят власти?

"Мы не потерпим такие незаконные собрания и преследование людей, которые выглядят иначе или имеют иные этнические корни, а также попытки посеять ненависть на наших улицах", — заявил журналистам пресс-секретарь правительства ФРГ Стефан Зиберт.

"Такому не должно быть места в наших городах, и мы, правительство Германии, осуждаем это самым резким образом. По сути мы хотим сказать Хемницу и всем остальным, что в Германии нет места самосуду, группировкам, которые хотя распространять ненависть, нет места нетерпимости и экстремизму".

А депутат Бундестага и представитель партии Левых Мартина Реннер напрямую обвинила крайне правых в попытке заработать на убийстве в Хемнице политические очки.

"Ужасное убийство, обстоятельства которого еще не выяснены, самым отвратительным образом было превращено в инструмент расистского бунта в Хемнице", — написала она в своем "Твиттере".

Почему вопрос миграции стал таким болезненным?

В 2015 году Ангела Меркель приняла решение принять около 1,3 миллионов мигрантов и беженцев, преимущественно из стран Ближнего Востока, таких как Сирия и Ирак.

Избиратели наказали Меркель и ее союзников за это решение на всеобщих выборах в прошлом году, когда в Бундестаг впервые прошла антииммигрантская партия "Альтернатива для Германии", которая получила 12,6% голосов и более 90 мест.

Хемниц находится в земле Саксония, где АдГ и ПЕГИДА пользуются особой популярностью.