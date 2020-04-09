Представитель левого крыла Демократической партии США Берни Сандерс отказался от дальнейшей борьбы за пост президента страны. 78-летний сенатор в среду, 8 апреля, объявил о выходе из президентской гонки среди демократов, открыв тем самым путь для номинации на пост главы государства бывшего вице-президента США Джо Байдена.
В начале избирательной кампании Сандерс добился ряда успехов, однако впоследствии, особенно, в так называемый "супервторник" 3 марта, потерпел серьезное поражение в соперничестве с Байденом. В результате у "демократического социалиста" фактически не осталось шансов заручиться на предстоящем съезде Демократической партии необходимым количеством голосов для номинации на пост президента.
В последнее время Сандерса все настоятельнее убеждали отказаться от дальнейшей борьбы и уступить дорогу Джо Байдену. Однако пандемия коронавируса застопорила первичные выборы и избирательную кампанию в США, что дало Сандерсу дополнительное время. Берни Сандерса особенно активно поддерживали молодые члены Демократической партии.
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