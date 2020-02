Первые результаты кокусов показывают, что Сандерс с большим преимуществом победил других претендентов на место кандидата в президенты США, выборы которого пройдут в ноябре. Однако до окончательного выбора кандидата Демократической партии еще далеко.

Первые итоги также свидетельствуют о том, что Байден в Неваде выступил лучше, чем в двух других штатах, где уже проводилось первичное голосование.

На первых внутрипартийных выборах в Айове с минимальным отрывом выиграл Пит Буттиджич. Сандерс уступил ему 0,1 процентного пункта.

На праймериз в Нью-Гэмпшире 78-летний Сандерс уже победил, набрав 26% и обойдя Буттиджича на 1,6 п.п.

Сейчас же после подсчета 50% бюллетеней в Неваде сенатор Сандерс набирает 47% голосов, у Байдена - 28%. Далее идут Буттиджич и Элизабет Уорен. Это дает новую надежду на продолжение его кампании, пишет агентство Рейтер. В Айове и Нью-Гемпшире у него были слабые результаты.

Чтобы пройти на следующий этап, кандидат должен набрать 15% голосов. В июле окончательный выбор будет сделан на съезде партии. Важным этапом предварительных выборов станет "супервторник" 3 марта, когда праймериз пройдут сразу в 14 штатах.

До субботы Сандерс сумел заручиться поддержкой 21 делегата съезда. Всего же для номинации на пост президента необходимо 1990 из 3979 делегатов.

В своей победной речи Сандерс похвалил свою команду и раскритиковал президента Дональда Трампа. "Американцы устали от президента, который все время лжет", - сказал он. Кампания Байдена также проходит бодро. Он заявил, что "возвращение начинается здесь [в Неваде]".

"Пресса готова быстро объявить людей мертвыми, но мы живы, мы возвращаемся и собираемся победить", - сказал Байден.

Looks like Crazy Bernie is doing well in the Great State of Nevada. Biden & the rest look weak, & no way Mini Mike can restart his campaign after the worst debate performance in the history of Presidential Debates. Congratulations Bernie, & don’t let them take it away from you!