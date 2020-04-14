Вышедший из президентской гонки в США сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс поддержал своего прежнего соперника, бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена. Американцам следует объединиться вокруг кандидатуры Байдена ради победы над "самым опасным президентом в новейшей истории", заявил сенатор в понедельник, 13 апреля. Нельзя допустить второго срока для действующего главы Белого дома Дональда Трампа, уверен он.

В свою очередь, Байден призвал сторонников Сандерса присоединиться к своей кампании. "Я вижу и слышу вас, и понимаю безотлагательность того, что нам следует сделать в стране", - заверил бывший вице-президент, оставшийся единственным кандидатом от Демократической партии.

Берни Сандерс, которого особенно активно поддерживали молодые члены Демпартии, 8 апреля отказался от дальнейшей борьбы за пост президента США. В начале избирательной кампании он добился успеха, однако впоследствии, особенно в так называемый "супервторник" 3 марта, потерпел серьезное поражение в соперничестве с Байденом. Ранее голосовать за бывшего вице-президента призвали вышедшие из гонки экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и бывший член Палаты представителей от штата Техас Бето О'Рурк.