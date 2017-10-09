Берлускони не забыл о Путине: подарил пододеяльник с фото их рукопожатия

Фотографию подарка опубликовал на своей странице в Facebook основатель бренда постельного белья Lenzuolissimi Микеле Каскавилла. "С Днем рождения, господин президент Владимир Путин. Благодарю Вас, Сильвио Берлускони", - сказано в посте.

Итальянское издание Сorriere della Sera уточняет, что Берлускони лично преподнес свой подарок, прибыв с частным визитом в Сочи 7 октября. По данным издания, пододеяльник стал лишь одним из нескольких презентов, преподнесенных Берлускони Путину на 65-летие.

Микеле Каскавилла рассказал, что на пошив пододеяльника ушло порядка шести часов. "Мастера фабрики использовали машинную печать, однако упаковка подарка была изготовлена вручную. Для нас большая честь сделать подарок для президента Путина", - сказал он РИА "Новости".

Путин отпраздновал свое 65-летие в минувшую субботу, 7 октября. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российский президент никаких особых мероприятий по этому случаю не проводил, но много общался по телефону и провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ.