Лидер итальянской партии "Вперед, Италия" 83-летний Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане. Это произошло после того, как упал в Загребе, где находился для участия в конгрессе и саммите Европейской народной партии (ЕНП), и получил травму, передает ТАСС со ссылкой на газету Corrierre della sera.
Silvio Berlusconi
© Reuters / Scanpix

По данным издания, Берлускони после завершении мероприятий оказался в толпе желающих сфотографироваться с ним людей, где и получил травму, однако за медицинской помощью политик обратился только по возвращении в Италию. Отмечается, что в результате падения Берлускони получил ушиб и гематому, при этом каких-либо серьезных травм у него нет.

"Нет переломов бедра, ключиц, берцовых и других костей. Не было никакого срочного возвращения, лидер вернулся как и планировалось по завершении конгресса ЕНП", - заявили в штабе Берлускони.

Издание отмечает, что политик пару дней проведет в больнице под наблюдением врачей.

NEWSru.com

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Берлускони госпитализирован после падения

Лидер итальянской партии "Вперед, Италия" 83-летний...

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