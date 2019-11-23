Берлускони госпитализирован после падения

По данным издания, Берлускони после завершении мероприятий оказался в толпе желающих сфотографироваться с ним людей, где и получил травму, однако за медицинской помощью политик обратился только по возвращении в Италию. Отмечается, что в результате падения Берлускони получил ушиб и гематому, при этом каких-либо серьезных травм у него нет.

"Нет переломов бедра, ключиц, берцовых и других костей. Не было никакого срочного возвращения, лидер вернулся как и планировалось по завершении конгресса ЕНП", - заявили в штабе Берлускони.

Издание отмечает, что политик пару дней проведет в больнице под наблюдением врачей.