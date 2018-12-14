Согласно данным Генпрокуратуры, Анис Амри готовил взрыв в Германии вместе с 22-летним Клементом Б. из Франции 31-летним Магомедом-Али Ц. из России. Сообщники приобрели осенью 2016 года большое количество компонентов для изготовления взрывчатого вещества, которое они хранили в квартире Магомеда-Али в Берлине.

Планам устроить взрыв в Германии помешал случай: уголовная полиция, которая еще не знала о существовании бомбы, допросила Магомеда-Али, который ранее привлек ее внимание. Опасаясь разоблачения, сообщники решили разъехаться. Клемент Б. был задержан в апреле 2017 года в Марселе, а Магомед-Али Ц. — в августе 2018 года в Берлине.

Отмечается, что Анис Амри, который в итоге устроил теракт на рождественском базаре в столице Германии, познакомился с сообщниками в мечети Фуссилет в берлинском районе Моабит в конце 2015 года.

19 декабря 2016 года уроженец Туниса Анис Амри направил грузовик в толпу людей, в результате чего погибли более 10 человек, около 50 были ранены. Четыре дня спустя террорист был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими. Как стало известно позже, Амри оказался в Германии после того, как прибыл в Италию на лодке с беженцами.