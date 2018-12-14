Анис Амри вместе с двумя сообщниками готовил теракт в Германии с использованием бомбы. Об этом стало известно в четверг, 13 декабря, из письма генерального прокурора ФРГ комиссии по парламентскому расследованию теракта, произошедшего на рождественском рынке в Берлине в 2016 году. О содержании письма рассказали немецкие издания Der Tagesspiegel и Die Zeit.
© Twitter nuotr.

Согласно данным Генпрокуратуры, Анис Амри готовил взрыв в Германии вместе с 22-летним Клементом Б. из Франции 31-летним Магомедом-Али Ц. из России. Сообщники приобрели осенью 2016 года большое количество компонентов для изготовления взрывчатого вещества, которое они хранили в квартире Магомеда-Али в Берлине.

Статьи по теме:
Полицейские ранили человека с ножом в кафедральном соборе в Берлине
В Берлине предотвращен теракт на полумарафоне  (2)

Планам устроить взрыв в Германии помешал случай: уголовная полиция, которая еще не знала о существовании бомбы, допросила Магомеда-Али, который ранее привлек ее внимание. Опасаясь разоблачения, сообщники решили разъехаться. Клемент Б. был задержан в апреле 2017 года в Марселе, а Магомед-Али Ц. — в августе 2018 года в Берлине.

Отмечается, что Анис Амри, который в итоге устроил теракт на рождественском базаре в столице Германии, познакомился с сообщниками в мечети Фуссилет в берлинском районе Моабит в конце 2015 года.

19 декабря 2016 года уроженец Туниса Анис Амри направил грузовик в толпу людей, в результате чего погибли более 10 человек, около 50 были ранены. Четыре дня спустя террорист был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими. Как стало известно позже, Амри оказался в Германии после того, как прибыл в Италию на лодке с беженцами.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Теракт в Берлине: расследование выявило грубые просчеты полиции

Расследование обстоятельств прошлогоднего...

Меркель призвала ускорить высылку беженцев после атаки в Берлине (8)

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала ускорить...

Террорист из Берлина жил в Германии под 14 вымышленными именами (2)

У террориста Аниса Амри, устроившего теракт на...

Полиция Италии обыскала дома, где мог проживать террорист Анис Амри

Итальянская полиция провела обыски в двух домах, где...

Нападение на берлинскую ярмарку: система торможения помогла спасти многих людей

По данным германских средств массовой информации,...

В мире

В Будапеште тысячи людей вышли на митинг против нового Трудового кодекса (2)

Около трех тысяч людей вышли вышли вечером в четверг...

По всему миру рассылают сотни писем с угрозами взрывов. Отправители требуют выкуп в биткоинах

Сотни компаний, государственных учреждений, школ,...

Университет Ганы снес памятник Махатме Ганди. Ученые и студенты обвинили его в расизме

Руководство университета Ганы в Аккре демонтировало...

Главы украинских и американских ВМС проводят переговоры в Вашингтоне

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко в...

США: встреча Путина и Трампа состоится только после возвращения Украине моряков (7)

Советник президента США по вопросам национальной...

TOP новостей

Расширение ТЦ в Литве не прекращается: в планах десятки новых магазинов (43)

Миллионные инвестиции, десятки новых магазинов – такие...

Экономист: Литва не получит 500 млн. евро, потому что слишком "дешевая" (29)

Не секрет, что с 2020 года Литва будет получать меньше...

Опрос: борьба между двумя партиями продолжается (2)

Ни история с Центром регистра , ни история, связанная с...

Премьер Литвы получает информацию спецслужб, но консерваторам ее не предоставит (18)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...

Сети Maxima назначен штраф в размере 17 000 евро за введение в заблуждение покупателей (11)

Государственная служба по защите прав потребителей...