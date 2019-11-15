Правительство ФРГ вновь призвало Россию активно содействовать расследованию катастрофы самолета "Малайзийских авиалиний", выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого в небе над Донбассом летом 2014 года. Официальный представитель МИД Германии Мария Адебар (Maria Adebahr) сообщила DW в пятницу, 15 ноября, что Берлин считает "весьма тяжкими" новые обвинения в адрес Москвы, выдвинутые накануне Объединенной следственной группой (JIT).
Адебар напомнила, что Германия придерживается позиции, выраженной в резолюции №2166 Совета Безопасности ООН от 2014 года, и с самого начала поддерживала работу JIT. "Виновные в этом преступлении, уничтожении самолета рейса MH17, должны быть выявлены и привлечены к ответственности, и, разумеется, России следует конструктивно сотрудничать в расследовании этого преступления", - заявила Адебар.
Москва контролировала процесс захвата Донбасса
14 ноября JIT выложила в открытый доступ записи перехваченных разговоров лидеров сепаратистов как между собой, так и с высокопоставленными российскими чиновниками. Влияние России распространялось "на административные, финансовые и военные вопросы" в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" ("ДНР"), в июле 2014 года руководство "ДНР" практически ежедневно созванивалось с представителями России, отмечается в сообщении JIT.
Объединенная следственная группа обратилась к возможным свидетелям, способным дать информацию о роли России в контроле над руководством "ДНР". JIT не исключает, что именно высокопоставленные российские чиновники, отвечавшие за помощь сепаратистам, и отдали приказ о развертывании в регионе зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого 17 июля 2014 года был сбит авиалайнер, выполнявший рейс MH17. В результате этого преступления погибли 298 человек.
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