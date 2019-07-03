Берлин увеличит выплаты пережившим Холокост

Правительство Германии увеличило выплаты лицам, пережившим Холокост. Сумма выплат на социальное обеспечение будет увеличена в 2020 году на 44 миллиона евро, сообщила во вторник, 2 июля, пресс-служба министерства финансов ФРГ. Таким образом, общая сумма выплат составляет 524 миллиона евро. Это решение подлежит еще утверждению бундестагом.

Выделенные деньги позволяют Конференции по претензиям (Claims Conference) финансово обеспечивать социальные пособия примерно 132 000 евреев-жертв национал-социализма, живущих по всему миру, и выплачивать им компенсационные пенсии. Около 78 000 из числа этих людей нуждаются в постоянном уходе, еще более 54 000 человек могут быть обеспечены продовольствием и лекарствами, а также возможностью по посещению врачей и участием в программах против социального одиночества.

Переговоры по этому поводу прошли в конце мая 2019 года в Нью-Йорке. Было решено, что указанные пособия могут также выплачиваться тем, кто считается спасателями преследуемых евреев и кого признали "праведниками народов мира". Это звание присваивается Израильским институтом катастрофы и героизма неевреям, спасавшим евреев в годы нацистской оккупации Европы.