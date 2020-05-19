Берлин предостерегает от теорий заговора о коронавирусе

На фоне демонстраций против ограничительных мер по сдерживанию пандемии коронавируса SARS-CoV-2 правительство Германии предостерегает от распространения теорий заговора и другой ложной информации.

Тот, кто осознанно распространяет подобные сообщения о коронавирусе, "хочет расколоть нашу страну и настроить людей друг против друга", заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер (Ulrike Demmer) на пресс-конференции в Берлине в понедельник, 18 мая.

В интернете и мессенджерах курсирует много ложной информации о коронавирусе, неверные советы и призывы к нарушению мер по сдерживанию пандемии, отметила Деммер. В частности, она подчеркнула, что в Германии не будет обязательной прививки от коронавируса. По ее словам, о фонде сооснователя компании Microsoft Билла Гейтса, которого некоторые связывают с появлением вируса, запущено "множество выдуманных историй, вводящих людей в заблуждение". Фонд выделил на борьбу с пандемией 250 млн долларов, и правительство ФРГ ценит деятельность этой организации, сказала Деммер.

Берлин "очень серьезно относится к беспокойствам, трудностям и, конечно, критике", которые связаны с пандемией коронавируса, подчеркнула Деммер, отметив, что дебаты и критические суждения характерны для демократического общества. Она призвала граждан проверять спорную информацию в достоверных источниках. "Во многих случаях глупость может быстро привести к необдуманным поступкам", — предостерегла Деммер, пояснив, что подразумеваются, например, нападения на журналистов в ходе демонстраций против карантинных мер.

Протесты против карантина в Германии



В минувшие выходные в Германии прошла новая волна протестов против ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Зачастую в одном населенном пункте состоялись одновременно несколько протестных мероприятий. В начале мая подобные протесты сопровождались агрессивными действиями против полицейских и журналистов, сопровождавших демонстрации. Наблюдатели отмечают, что акции против карантинных мер объединяют разную публику: радикалов левого и правого толка, противников вакцинации, любителей теорий заговора, а также рядовых жителей Германии, пострадавших от прекращения экономической активности.

