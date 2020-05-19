Берлин предостерегает от теорий заговора о коронавирусе

На фоне демонстраций против ограничительных мер по сдерживанию пандемии коронавируса SARS-CoV-2 правительство Германии предостерегает от распространения теорий заговора и другой ложной информации.
Тот, кто осознанно распространяет подобные сообщения о коронавирусе, "хочет расколоть нашу страну и настроить людей друг против друга", заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер (Ulrike Demmer) на пресс-конференции в Берлине в понедельник, 18 мая.
В интернете и мессенджерах курсирует много ложной информации о коронавирусе, неверные советы и призывы к нарушению мер по сдерживанию пандемии, отметила Деммер. В частности, она подчеркнула, что в Германии не будет обязательной прививки от коронавируса. По ее словам, о фонде сооснователя компании Microsoft Билла Гейтса, которого некоторые связывают с появлением вируса, запущено "множество выдуманных историй, вводящих людей в заблуждение". Фонд выделил на борьбу с пандемией 250 млн долларов, и правительство ФРГ ценит деятельность этой организации, сказала Деммер.
Берлин "очень серьезно относится к беспокойствам, трудностям и, конечно, критике", которые связаны с пандемией коронавируса, подчеркнула Деммер, отметив, что дебаты и критические суждения характерны для демократического общества. Она призвала граждан проверять спорную информацию в достоверных источниках. "Во многих случаях глупость может быстро привести к необдуманным поступкам", — предостерегла Деммер, пояснив, что подразумеваются, например, нападения на журналистов в ходе демонстраций против карантинных мер.
Протесты против карантина в Германии
В минувшие выходные в Германии прошла новая волна протестов против ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Зачастую в одном населенном пункте состоялись одновременно несколько протестных мероприятий. В начале мая подобные протесты сопровождались агрессивными действиями против полицейских и журналистов, сопровождавших демонстрации. Наблюдатели отмечают, что акции против карантинных мер объединяют разную публику: радикалов левого и правого толка, противников вакцинации, любителей теорий заговора, а также рядовых жителей Германии, пострадавших от прекращения экономической активности.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер Литвы о карантине: мы видим, что некоторые решения уже созрели (6)
20 мая правительство Литвы должно приступить к...
По техническим причинам пока не ясно количество новых случаев коронавируса (8)
По техническим причинам пока не ясно количество новых...
Витаутас Синкявичюс – об ограничениях для пожилых людей: я выскажусь еще жестче, чем Гирнюс (43)
Ограничение прав пожилых людей на попадание в...
Президент Литвы отметит свой день рождения в Ниде (26)
Президент Литвы Гитанас Науседа с 15 мая с супругой...
Полицейским указали наказать в этом году на треть больше водителей (20)
По данным Delfi, патрульным Вильнюсской дорожной полиции...