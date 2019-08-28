После недавних испытаний оружия Северной Кореей представители Германии, Франции и Великобритании при ООН намерены настоятельно призвать главу КНДР Ким Чен Ына сесть за стол переговоров. "Мы вновь осуждаем неоднократные запуски ракет, которые нарушают резолюции Совета Безопасности ООН", - заявил во вторник, 27 августа, заместитель постпреда ООН от Германии Юрген Шульц (Jürgen Schulz), комментируя совместное заявление трех европейских государств. Ранее члены Совбеза ООН обсудили ситуацию на Корейском полуострове.

"Мы убедительно призываем Северную Корею вступить в осмысленные переговоры с США, как было согласовано президентом Трампом и Ким Чен Ыном", - сказал Шульц. Пока северокорейская ядерная программа не будет прекращена, международные санкции останутся в силе. Важно, по заявлению немецкого политика, что Совет Безопасности согласен с выполнением соответствующих резолюций.

24 августа КНДР снова провела испытание оружия и, согласно собственным заявлениям, испытала "недавно разработанную сверхбольшую" систему залпового огня. Государственные северокорейские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын лично руководил операцией. Южнокорейские военачальники предположили, что две ракеты, которые запустила КНДР на востоке страны, вновь представляли собой баллистические ракеты ближнего радиуса действия. Начиная с конца июля Пхеньян провел уже семь запусков ракет и управляемых средств поражения.