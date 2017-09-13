В Берлине, однако, дали понять, что неожиданностью эта сделка не стала. Отвечая на вопрос корреспондента DW, Мартин Шефер заметил, что в правительстве Германии давно знали о переговорах и предварительных договоренностях Анкары и Москвы о поставках в Турцию российских зенитных систем С-400.
А то, что информацию об этом теперь преподносят в Анкаре с таким апломбом, в МИД ФРГ называют "игрой". Турция, по его мнению, ведет поиск альтернативных поставщиков вооружений в ответ на немецкую дискуссию о продаже немецкой боевой техники в эту страну.
Германия, напомнил Шефер, фактически заморозила выполнение значительной части таких контрактов с Турцией и принимает решения, как он выразился, "от случая к случаю".
По его данным, за два месяца, прошедших после смены курса Германии в отношении Турции, правительство ФРГ выдало разрешения на экспорт немецких вооружений всего на сумму в 270 тысяч евро. Это менее одного процента от той суммы в 80 миллионов евро, указал Шефер, на которую было поставлено вооружений из Германии в Турцию в прошлом году.
Берлин критикует ракетную сделку Анкары с Москвой (1)
В правительстве ФРГ критически отнеслись к факту...
На самой мощной АЭС в Бельгии отключен энергоблок (2)
На мощнейшей в Бельгии атомной электростанции "Тианж"...
Программная речь главы Еврокомиссии: Без Турции и "двухскоростной Европы" (1)
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду...
Израиль выступил за создание курдского государства
Израиль поддерживает стремление курдского народа...
СМИ Британии: Путин намеревается поссорить Европу и США (9)
Британские СМИ делают предположение о том, что...
TOP новостей
Правительство Литвы утвердило план блокировки импорта электроэнергии с БелАЭС (43)
Договор с латышами, эстонцами и поляками, введение...
Принято новое решение в связи с ценами на отопление и горячую воду (15)
13 сентября правительство Литвы решило предложить...
Карбаускис обещает молодым семьям по 13 000 евро на покупку жилья (11)
Правящие обещают, что бюджет в следующем году будет...
Что ждет коалицию? Соцдемы подготовили план работы в оппозиции
DELFI удалось получить документ под названием "План...
Предупреждение: вечером в некоторых районах разразится настоящая буря
Из-за сильного ветра в среду вечером и ночью условия на...