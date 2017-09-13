В Берлине, однако, дали понять, что неожиданностью эта сделка не стала. Отвечая на вопрос корреспондента DW, Мартин Шефер заметил, что в правительстве Германии давно знали о переговорах и предварительных договоренностях Анкары и Москвы о поставках в Турцию российских зенитных систем С-400.

А то, что информацию об этом теперь преподносят в Анкаре с таким апломбом, в МИД ФРГ называют "игрой". Турция, по его мнению, ведет поиск альтернативных поставщиков вооружений в ответ на немецкую дискуссию о продаже немецкой боевой техники в эту страну.

Германия, напомнил Шефер, фактически заморозила выполнение значительной части таких контрактов с Турцией и принимает решения, как он выразился, "от случая к случаю".

По его данным, за два месяца, прошедших после смены курса Германии в отношении Турции, правительство ФРГ выдало разрешения на экспорт немецких вооружений всего на сумму в 270 тысяч евро. Это менее одного процента от той суммы в 80 миллионов евро, указал Шефер, на которую было поставлено вооружений из Германии в Турцию в прошлом году.