В правительстве ФРГ критически отнеслись к факту приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем. "Союзникам по оборонительному альянсу, которым является НАТО, подобало бы иметь дело с одинаковыми системами и структурами", - заявил в среду, 13 сентября, представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.
© Sputknik/Scanpix

В Берлине, однако, дали понять, что неожиданностью эта сделка не стала. Отвечая на вопрос корреспондента DW, Мартин Шефер заметил, что в правительстве Германии давно знали о переговорах и предварительных договоренностях Анкары и Москвы о поставках в Турцию российских зенитных систем С-400.

А то, что информацию об этом теперь преподносят в Анкаре с таким апломбом, в МИД ФРГ называют "игрой". Турция, по его мнению, ведет поиск альтернативных поставщиков вооружений в ответ на немецкую дискуссию о продаже немецкой боевой техники в эту страну.

Германия, напомнил Шефер, фактически заморозила выполнение значительной части таких контрактов с Турцией и принимает решения, как он выразился, "от случая к случаю".

По его данным, за два месяца, прошедших после смены курса Германии в отношении Турции, правительство ФРГ выдало разрешения на экспорт немецких вооружений всего на сумму в 270 тысяч евро. Это менее одного процента от той суммы в 80 миллионов евро, указал Шефер, на которую было поставлено вооружений из Германии в Турцию в прошлом году.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Берлин критикует ракетную сделку Анкары с Москвой (1)

В правительстве ФРГ критически отнеслись к факту...

На самой мощной АЭС в Бельгии отключен энергоблок (2)

На мощнейшей в Бельгии атомной электростанции "Тианж"...

Программная речь главы Еврокомиссии: Без Турции и "двухскоростной Европы" (1)

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду...

Израиль выступил за создание курдского государства

Израиль поддерживает стремление курдского народа...

СМИ Британии: Путин намеревается поссорить Европу и США (9)

Британские СМИ делают предположение о том, что...

TOP новостей

Правительство Литвы утвердило план блокировки импорта электроэнергии с БелАЭС (43)

Договор с латышами, эстонцами и поляками, введение...

Принято новое решение в связи с ценами на отопление и горячую воду (15)

13 сентября правительство Литвы решило предложить...

Карбаускис обещает молодым семьям по 13 000 евро на покупку жилья (11)

Правящие обещают, что бюджет в следующем году будет...

Что ждет коалицию? Соцдемы подготовили план работы в оппозиции

DELFI удалось получить документ под названием "План...

Предупреждение: вечером в некоторых районах разразится настоящая буря

Из-за сильного ветра в среду вечером и ночью условия на...