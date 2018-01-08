Бэннон: слова о предательстве не относились к Трампу-младшему

Обвинение содержится в недавно вышедшей книге журналиста Майкла Вулфа "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа" (Fire and Fury: Inside the Trump White House).

Объектом его критики стала встреча между Трампом-младшим и группой россиян накануне выборов.

Комментируя свое высказывание, Бэннон сказал, что его слова были направлены против бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, который также присутствовал на встрече.

Американский сенат, палата представителей и специальный прокурор ведут собственные расследования в отношении предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США с целью скомпрометировать Хиллари Клинтон. Кремль, а также сам Трамп последовательно отрицают эти обвинения.

Бэннон сожалеет, что не дал комментарий сразу

В нынешнем заявлении Бэннон назвал Трампа-младшего патриотом и хорошим человеком.

"Мой комментарии был направлен в адрес Пола Манафорта - опытного профессионала в политических кампаниях, у которого есть опыт и знания о том, как действуют русские. Ему следовало знать, что они двуличные, хитрые и они нам не друзья. Еще раз повторюсь, что мои слова не были направлены против Трампа-младшего", - сказал он.

Первоначальное высказывание бывшего главного стратега Белого дома, появившееся в книге Вулфа, с которым не спорит сам Бэннон, казалось, было направлено против всех трех представителей предвыборной команды Трампа, и в том числе Трампа-младшего.

Там говорится: "Трое высокопоставленных представителей в избирательном штабе [Трампа] решили, что не будет ничего зазорного в том, чтобы встретиться с представителями властей иностранного государства в конференц-зале на 25 этаже башни Трампа без присутствия адвокатов. У них не было адвокатов. Даже если это вам не кажется изменой или непатриотичным поступком или чем-то отвратительным - а, я считаю, что все это так, - то необходимо было сразу же позвонить в ФБР".

Бэннон сделал свое заявление после того, как Трамп несколько раз неодобрительно высказался в его адрес, назвав его безалаберным Стивом, а также рассказал, что его бывший помощник плакал, когда его увольнянли.

Также ранее стало известно, что консервативный вебсайт Бэннона - Breitbart - лишился своего главного спонсора - наследницы финансовой империи Ребекки Мерсер, которая официально заявила, что полностью прекращает выделение средств Бэннону из-за его интервью Вулфу.

По словам Бэннона, он сожалеет, что ждал пять дней, чтобы высказаться. Также он назвал передачу информации Вулфом некорректной.

Книга, вокруг которой столько шума

Книга "Огонь и ярость" моментально стала бестселлером в США и главной темой для обсуждения в политических кругах Вашингтона и за его пределами.

Книга, как сообщается, была написана на основе двухсот интервью со вхожими в Белый дом людьми, среди которых были высокопоставленные представители администрации. Президент Трамп в интерпретации Вулфа предстает человеком нетерпеливым, неспособным к сосредоточенности, а также не испытывающим интереса к чтению и желания вникнуть в политическую ситуацию.

Также в ней со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников ставится под сомнение пригодность Трампа для занимаемой им должности. В его окружении, как утверждает Вулф, его называли умственно неполноценным, идиотом и ведущим себя как ребенок.

Трамп ответил на это в своем "Твиттере", написав, что он "очень стабильный гений", который "типа, очень умный".

Представители администрации Трампа поддержали президента. Глава ЦРУ Майк Помпео сообщил в интервью Fox News, что все изложенное в книге является чистейшей фантазией.

Советник президента по политическим вопросам Стивен Миллер сообщил Си-эн-эн, что Трамп - политический гений, и назвал Вулфа дрянным автором дрянной книжки"