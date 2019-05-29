В Германии превысивший скорость водитель был освобожден от штрафа в 105 евро благодаря белому голубю, закрывшему крыльями его лицо.
Pašto balandis

Полицейские города Фирзен выпустили по поводу произошедшего шутливое заявление. Вмешательство "Святого Духа", в традиционном для христианства образе белого голубя, возможно, не было случайностью, предположили они.

"Мы поняли знак и на этот раз решили отпустить нарушителя с миром", — говорится в заявлении полиции города, который находится неподалеку от западной границы Германии.

"Мы надеемся, что оберегаемый нарушитель тоже поймет этот "знак свыше" и в будущем не будет нарушать правила", — добавили в полиции.

Водитель ехал со скоростью 54 километра в час на участке с ограничением в тридцать, добавили полицейские. Однако благодаря "ангелу-хранителю в перьях, своевременно и заботливо распростершему крылья", полицейские смогли опознать машину, но не водителя, и потому решили не выписывать штраф. По-хорошему голубя тоже следовало бы оштрафовать за то, что летел слишком быстро на участке с ограничением скорости, строго добавили в полиции Фирзена.

"Однако поскольку мы не знаем, куда еще ему нужно успеть к празднику Пятидесятницы (День Святой Троицы, в который отмечается сошествие Святого Духа на апостолов — Би-би-си), то мы и здесь позволим милосердию восторжествовать над правосудием", — говорится в заявлении полицейских.

В мире

Левитс - новый президент Латвии. Что о нем нужно знать? (20)

Эгил Левитс сменит Раймонда Вейониса на посту...

Зеленский подал в Верховную Раду Украины закон об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский подал в...

Бориса Джонсона вызвали в суд, обвинив во лжи о "брексите" (1)

Главный претендент на посту лидера Консервативной...

Саакашвили получил удостоверение на возвращение в Украину

Бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской...

Зеленский определился с первым официальным визитом за границу (2)

Президент Владимир Зеленский совершит первый...

TOP новостей

Поразительный рост зарплат: кто в Литве зарабатывает больше всего (20)

Время роста зарплат. В каких секторах зарплаты растут...

Гору Гедиминаса в Литве восстанавливали нелегальные рабочие из Украины и Беларуси (14)

В ходе расследования выяснилось, что в...

Мария Акелан Мария Акелан Мария Акелан

Певица Мария Акелан: Был билет на самолет в один конец, но я осталась в Вильнюсе (2)

Певица Мария Акелан, недавно побывавшая в топах...

Ошибка в подсчете голосов на "Евровидении": исполнитель от Литвы может получить компенсацию (6)

1,5 недели назад во втором полуфинале "Евровидения"...

Аппетиты молодежи в Литве растут: надеются на зарплату в 2000 евро "на руки" (9)

Почти 2/3 молодежи в Литве проходили практику во время...