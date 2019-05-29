Полицейские города Фирзен выпустили по поводу произошедшего шутливое заявление. Вмешательство "Святого Духа", в традиционном для христианства образе белого голубя, возможно, не было случайностью, предположили они.
"Мы поняли знак и на этот раз решили отпустить нарушителя с миром", — говорится в заявлении полиции города, который находится неподалеку от западной границы Германии.
"Мы надеемся, что оберегаемый нарушитель тоже поймет этот "знак свыше" и в будущем не будет нарушать правила", — добавили в полиции.
Водитель ехал со скоростью 54 километра в час на участке с ограничением в тридцать, добавили полицейские. Однако благодаря "ангелу-хранителю в перьях, своевременно и заботливо распростершему крылья", полицейские смогли опознать машину, но не водителя, и потому решили не выписывать штраф. По-хорошему голубя тоже следовало бы оштрафовать за то, что летел слишком быстро на участке с ограничением скорости, строго добавили в полиции Фирзена.
"Однако поскольку мы не знаем, куда еще ему нужно успеть к празднику Пятидесятницы (День Святой Троицы, в который отмечается сошествие Святого Духа на апостолов — Би-би-си), то мы и здесь позволим милосердию восторжествовать над правосудием", — говорится в заявлении полицейских.
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