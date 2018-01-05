"Безопасность и неприкосновенность технологических систем Белого дома — высший приоритет администрации Трампа, поэтому начиная со следующей недели ни гостям, ни персоналу больше не разрешается использовать личные устройства в Западном крыле", — говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, распространенном в четверг, 4 января.

Персонал сможет продолжить работу на служебных устройствах и "трудиться на благо американского народа", заключила она.

Начальник штаба Белого дома Джон Келли ввел запрет, сославшись на вопросы безопасности. Президент Трамп с момента вступления в должность неоднократно жаловался на утечки в СМИ, но помощники заявили, что запрет связан не с этим.

К беспроводной сети Западного крыла подключено слишком много устройств, а личные телефоны не столь безопасны, как те, что выданы федеральным правительством, рассказал Bloomberg чиновник Белого дома на условиях анонимности.

Сотрудники, выступающие против запрета, жалуются, что не могут использовать рабочие телефоны для личных целей, кроме того, они не позволяют набирать текстовые сообщения. Они считают, что новое правило затруднит общение, поскольку текстовые сообщения при их напряженном графике были оптимальным способом связаться с семьями.

Трамп неоднократно жаловался на проблемы с безопасностью в Белом доме. В феврале 2017 года The New York Times писала, что американские спецслужбы перехватили переговоры представителей избирательного штаба Трампа с российской разведкой, которые велись в течение года перед выборами в США.

Рассуждая об утечках, которые произошли за первый месяц его работы в Белом доме, Трамп сказал: "Никогда не знаешь, что именно происходит за кулисами. Знаете, можно догадываться или предполагать, но точно не знаешь никогда". Он обвинил людей своего предшественника Обамы в том, что они стоят за этим.

Затем Трамп обвинял Обаму в прослушивании его телефонных разговоров во время кампании в Trump Tower.

Тема слежки за Трампом во время избирательной компании получила продолжение после публикации отрывков из книги "Огонь и ярость: Белый Дом Трампа изнутри" Майкла Вульфа, где утверждается, что Тони Блэр предупредил Дональда Трампа о слежке за ним во время его избирательной кампании. Блэр назвал эту информацию "полностью выдуманной".