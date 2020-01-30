Администрация США выступает против публикации некоторых глав книги Джона Болтона - бывшего советника по нацбезопасности президента страны Дональда Трампа, так как в ее тексте содержится засекреченная информация. Об этом говорится в письме Совета национальной безопасности США адвокату Болтона, оказавшемся в распоряжении сразу нескольких американских СМИ в среду, 29 января.

"В рукописи содержится значительный объем засекреченной информации. Некоторые сведения даже относятся к категории "совершенно секретно". <…> Книга не может быть опубликована или обнародована иным образом без удаления засекреченной информации", - говорится в письме.

Адвокат Болтона Чарльз Купер ответил Совету нацбезопасности, что ни он, ни его клиент не считают, что в книге имеются засекреченные данные.

Болтон хотел рассказать о давлении Трампа на Киев?

Американская газета The New York Times 26 января раскрыла некоторые детали будущей книги Болтона, ссылаясь на черновую версию текста. По информации издания, в рукописи экс-советник Трампа рассказывает, как президент США заявил ему о намерении заморозить военную помощь Украине до тех пор, пока Киев не начнет расследование в отношении вероятного соперника Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского

В декабре 2019 года ряд СМИ сообщили, что администрация президента США запустила процедуру замораживания помощи Украине всего через полтора часа после телефонного разговора Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского 25 июля. В администрации США отрицают связь между этой беседой и приостановкой помощи Украине.

Обнародование содержания разговора Трампа и Зеленского привело к громкому политическому скандалу в Соединенных Штатах, ставшему причиной запуска процедуры импичмента президента. Сенат США 21 января начал рассматривать обвинения в адрес Трампа.