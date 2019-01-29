"Президент не хочет доводить дело до нового шатдауна – это не является целью", – заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
В то же время она призвала демократов "серьезно подойти к решению проблемы на границе, включая финансирование стены".
Федеральные учреждения вновь открылись после самого длительного шатдауна в истории США.
В конце прошлой недели Трамп подписал закон о финансировании правительства в течение трех недель, чтобы дать участникам переговоров в Конгрессе возможность разработать пакет мер по укреплению безопасности границ.
Двухпартийная группа, состоящая из членов комитетов по ассигнованиям обеих палат Конгресса, начнет консультации позднее на этой неделе. Но межпартийный водораздел в вопросе о финансировании строительства стены на границе, который привел к шатдауну, сохраняется.
"Демократы категорически не согласны с президентом в вопросе о необходимости дорогой и неэффективной стены на границе", – заявил лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер незадолго до выступления Сандерс.
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